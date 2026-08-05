Kumluca ilçesi Karacaören Mahallesi Kozağacı mevkisinde yer alan İdebessos Antik Kenti'nde, define avcıları tarafından yapılan kaçak kazılar sonucu tarihi mezarların ve lahitlerin tahrip edildiği bildirildi.

Finike TORAÇDER

Başkanı Önder Akülkü'nün aktardığına göre, bölgeye düzenlenen bir doğa ve kültür gezisi sırasında antik kentteki ağır tahribat gün yüzüne çıktı. Roma dönemine ait en az 50 lahidin bulunduğu alanda, mezar soyguncularının izinsiz kazılar yaparak tarihi dokuya ciddi zararlar verdiği tespit edildi.

İDEBESSOS ANTİK KENTİ NEDEN ÖNEMLİ?

Likya bölgesinin önemli yerleşimlerinden biri olan İdebessos, Akalissos'un yaklaşık 7 kilometre kuzeyinde konumlanıyor. Antik kaynaklara göre Akalissos liderliğindeki siyasi birliğin (sympoliteia) parçası olan kent, özellikle "U" biçimli eksedralara oturan üçlü lahit grupları ve mızraklı Pisidia kalkanı bezemeleriyle dikkat çekiyor. Hristiyanlık döneminde ise bir piskoposluk merkezi olarak kayıtlara geçmiş bir bölge olarak biliniyor.

YETKİLİLERE ACİL KORUMA ÇAĞRISI

Tarihi mirasın sahipsiz bırakıldığına dikkat çeken Akülkü; Kumluca Belediyesi, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Antalya Müzesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na acil önlem alma çağrısında bulundu. Bölgedeki güvenlik tedbirlerinin artırılması ve bilimsel çalışmaların hızlandırılması gerektiği vurgulandı.

KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI NEDEN KRİTİK?

Akdeniz havzasında yer alan ve kazı çalışmaları tam olarak tamamlanmamış antik kentlerin savunmasız yapısı, benzer kültürel mirasa ev sahipliği yapan çevre ilçelerde de kamuoyu ilgisiyle yakından takip ediliyor. Kültürel varlıkların korunmasına yönelik alınacak güvenlik tedbirlerinin, bölgenin sürdürülebilir tarihi turizm potansiyelini güvence altına alması açısından muhtemel etkileri bulunuyor.