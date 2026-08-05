Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saatlerinde Cuma Pazarı alanında meydana geldi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurarak üst araması yaptı. Yapılan aramalarda R.K.’nin (33) cebinden 2 parça halinde A-4 kağıdına emdirilmiş uyuşturucu madde, diğer şüpheli S.Y.’nin (36) üzerinden ise 3 parça halinde esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 2 şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan yargılanan R.K. ve S.Y. tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza Infaz Kurumu'na gönderildi.

Muhabir: Mehmet AL