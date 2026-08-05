TFF 1. Lig'de 12 yıl aradan sonra yeniden boy gösterecek olan Antalyaspor, sezonun açılış maçında Keçiörengücü'nü ağırlamaya hazırlanıyor. Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, 8 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da oynanacak karşılaşma, kadın taraftarlar ve 12 yaşından küçük çocuklar için ücretsiz olacak.

TRANSFER ENGELİ SIKINTISI YARATIYOR

Bülent Korkmaz yönetiminde şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Akdeniz temsilcisi, bir yandan da transfer tahtasını açmaya çalışıyor. UEFA nezdinde çözüme kavuşturulması gereken 16 dosyası bulunan yönetimin, bu pürüzleri henüz gideremediği bildirildi. Sorunun çözülememesi halinde, ön anlaşma sağlanan Güray, Ufuk, Pedrinho ve Nzaba'nın lisansları çıkarılamayacak ve bu isimler ilk hafta formadan uzak kalacak.

ÜCRETSİZ BİLET İÇİN PASSOLİG ŞARTI NEDİR?

Yönetim kurulunun tribünleri doldurmak amacıyla aldığı ücretsiz bilet kararı, maça gelmek isteyen sporseverler için önemli bir detay barındırıyor. Kulüp duyurusunda belirtildiği üzere, bu haktan yararlanmak isteyen kadınların ve 12 yaş altı çocukların mutlaka geçerli bir Passolig kartına sahip olmaları şart koşuluyor. Passolig kartı bulunmayan taraftarlar, yaş veya cinsiyet kriterini karşılasalar dahi stadyuma giriş yapamayacak.

Antalya merkezde oynanacak bu kritik sezon açılışı, Alanya başta olmak üzere çevre ilçelerdeki futbolseverler tarafından da yakından takip ediliyor. Akdeniz ekibinin lige nasıl bir başlangıç yapacağı ve transfer tahtasındaki son durumun sahaya nasıl yansıyacağı spor kamuoyunun gündeminde yer alıyor.