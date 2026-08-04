UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu 3. eleme turunda oynanacak Sparta Prag-Olympique Lyon mücadelesi, Fenerbahçe açısından da büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertli ekip, Avusturya temsilcisi Sturm Graz engelini aşması halinde play-off turunda bu eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalma hedefiyle yoluna devam eden Fenerbahçe'nin muhtemel rakibini belirleyecek kritik mücadele, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Maç bu akşam oynanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sparta Prag ile Olympique Lyon, 4 Ağustos 2026 Salı günü Çekya'da karşı karşıya gelecek. Mücadele, Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

İki güçlü ekibin mücadelesinde avantajı elde edecek takım, rövanş öncesinde önemli bir fırsat yakalayacak.

Fenerbahçe'nin play-off yolu

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselebilmesi için önce Sturm Graz'ı elemesi gerekiyor. Sarı-lacivertliler turu geçmesi halinde play-off turundaki ilk maçını 18-19 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da oynayacak.

Rövanş karşılaşması ise 25-26 Ağustos tarihlerinde rakip takımın sahasında yapılacak. Play-off turunu geçen ekipler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak.

Fenerbahçe cephesinde gözler bir yandan Sturm Graz eşleşmesine çevrilirken, diğer yandan Sparta Prag ile Olympique Lyon arasında oynanacak mücadele de sarı-lacivertli taraftarlar tarafından yakından takip edilecek.