Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yer alan Kadıkalesi-Anaia Höyüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan başvurunun ardından UNESCO

Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmeye hak kazandı. Türkiye'nin UNESCO listesindeki kültürel varlık sayısı bu gelişmeyle birlikte 81'e ulaştı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suna Çağaptay'ın bilimsel sorumluluğunda yürütülen kazı çalışmaları bölgede 26 yıldır aralıksız devam ediyor. Tarih öncesi döneme uzanan yerleşim yerinde bugüne kadar 12. yüzyıla ait bir Bizans kilisesi ile 5. yüzyıldan kalma, şifalı olduğuna inanılan bir ayazma gün yüzüne çıkarıldı. Alanda ayrıca Hitit dönemine ait heykeller, taş baltalar, boyalı çanak çömlekler ve insan iskeletleri bulundu.

UNESCO SÜRECİ NASIL GELİŞTİ?

Höyüğün uluslararası listeye dahil edilme süreci, "Ceneviz Ticaret Yolunda, Akdeniz'den Karadeniz'e kadar Kale ve Surlu Yerleşimler" dosyası kapsamında yürütüldü. Kazı Başkanı Doç. Dr. Suna Çağaptay'ın aktardığına göre, 22 Temmuz'da yapılan resmi başvuru değerlendirmelerin ardından onaylandı. Çağaptay, bu kararın Kuşadası'nın marka değerini artıracağını ve kentin uluslararası tanıtımına büyük katkı sağlayacağını bildirdi.

GEÇİCİ LİSTE NE ANLAMA GELİYOR?

Bir kültürel varlığın UNESCO

Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması, alanın uluslararası standartlarda korunması için en kritik adımı oluşturuyor. Yetkililerin açıklamasına göre, deniz kıyısına kadar uzanan geniş bir yerleşim alanını kapsayan Anaia Höyüğü, bu tescil sayesinde yurt dışından arkeolojik destek ve sponsorlukları daha kolay çekebilecek. Geçici liste statüsü, aynı zamanda bölgenin çevresel etkilere karşı daha sıkı bir koruma kalkanı altına alınmasını güvence altına alıyor.