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Özellikle sahil istikametindeki düz ve akıcı yollarda sürücülerin hız limitlerine uyması, olası direksiyon hakimiyeti kayıplarının önüne geçilmesinde kritik rol oynuyor. Uzmanlar, şehir içi trafik akışında takip mesafesinin korunması ve sürüş esnasında dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak durulması gerektiği konusunda uyarıyor.

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Tunahan T., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyet ekiplerinin aktardığına göre, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla bölgede inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Uğur Mumcu Caddesi üzerinden Selinus Sahili istikametine doğru seyir halinde olan Tunahan T. yönetimindeki 16 SPL 29 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Savrulan araç, orta refüje çıkarak buradaki palmiye ağacına şiddetle çarptı.

Gazipaşa ilçesi Pazarcı Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil refüjdeki palmiye ağacına çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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