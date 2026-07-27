​Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan "Mutlak Butlan" hukuki süreci ve ardı arkasına gelen istifaların ardından parti içindeki hareketlilik sürüyor. Alanya'da yaşanan gelişmeler üzerine önceki dönem CHP Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ önemli değerlendirmelerde bulundu. Antalya İl Başkanlığı görevine atanan Hasan Şahin ile geçmiş yıllarda ilçe başkanlığı yaptıklarını ve aralarında çok iyi bir diyalog olduğunu belirten Karadağ, “Biz aynı partide görev yapmış ve dostlukları olan iki insanız. CHP'de yaşanan olayları elbette değerlendiriyoruz. Şu an itibarıyla önceki yönetim istifalarını verdi, o koltuklar hiçbir zaman boş kalmayacaktır” dedi.

‘SAĞLIK SORUNLARIM NEDENİYLE PROFESYONEL GÖREV DÜŞÜNMÜYORUM’

​Kendisine Alanya İlçe Başkanlığı için teklif yapılıp yapılmadığına dair de net konuşan Karadağ, şu ifadeleri kullandı: “Benim böyle bir göreve talip olmam ya da teklif edilmesi hususunda ise, şu an itibarıyla profesyonel bir görev alma düşüncesinde değilim. Çünkü sağlık sorunlarım var ve doktorum bana stresten, yoğun tempo çalışmalardan uzak durmamı bizzat önerdi.” ​Partisine olan bağlılığının her koşulda süreceğini vurgulayan deneyimli siyasetçi, “Ancak ben CHP'liyim ve bu gerçek tek bir şartla değişir; partim gerçek çizgisinden ve kuruluş felsefesinden uzaklaşırsa. Şu an öyle bir durum yok” dedi.

​Coşkun Karadağ, ilçe başkanlığı için adı geçen Ali Hancı hakkında ise şu değerlendirmeyi yaptı: ​“Ali Hancı ismi geçiyor ve bence de partiye emek vermiş, tecrübeli ve belirli olgunlukta bir arkadaşımız. Kendisiyle görüşüyoruz. Benim bundan sonraki çizgim net; partimdeyim, her zaman o kapıdan içeriye gireceğim ve tecrübelerimi aktaracağım.”