​Alanya Belediyesi, kent genelinde yeşil alanları artırma ve mevcut parkları daha fonksiyonel hale getirme çalışmaları kapsamında Mahmutlar Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde bulunan Mustafa Uyar Parkı’nı baştan sona yeniledi. Geçtiğimiz mart ayında başlatılan kapsamlı altyapı ve peyzaj çalışmaları başarıyla sonuçlandırıldı.

​Gerçekleştirilen bu kapsamlı yenileme çalışmaları sonucunda parkta mahalle sakinlerinin ihtiyaç duyduğu pek çok sosyal alan oluşturuldu. Bu kapsamda park içerisindeki yeşil alanlar tamamen elden geçirilerek artırıldı, vatandaşların dinlenmesi için su havuzu, salıncak grupları ve modern oturma grupları yerleştirildi. Akşam saatlerinde de güvenle ve huzurla kullanılabilmesi için parkın aydınlatma sistemleri baştan sona yenilendi. ​Çalışmaların tamamlanmasının ardından bir açıklama yapan Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Sönmez, mahalle adına duydukları memnuniyeti dile getirdi. Muhtar Sönmez açıklamasında, "Mahmutlar Mustafa Uyar Parkı’nda yürütülen çalışmalar tamamlanmıştır. Mahallemize modern ve güzel bir yaşam alanı kazandıran Alanya Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik’e, Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak’a ve çalışmaların her aşamasında emek veren tüm belediye personeline teşekkür ediyoruz. Ayrıca projeye katkı sunan proje mimarına da emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Mahmutlar’ımıza hayırlı olsun" dedi. Yenilenen modern yüzüyle Mustafa Uyar Parkı, bölge halkının buluşma noktası olarak hizmet vermeye başladı.