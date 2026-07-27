CUMHURİYET Halk Partisi'nde "mutlak butlan" kararı ve sonrasındaki kurultay süreçleriyle derinleşen kriz, Antalya teşkilatında büyük bir siyasi kırılmaya yol açtı. Mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kısa sürede kurultay yapılmasına sıcak bakmaması üzerine, aralarında Antalya milletvekillerinin de bulunduğu 91 milletvekili istifa ederek Yeni Parti'ye geçti. Mutlak butlan kararı sonrasında partinin en kısa zamanda kurultay kararı alarak içine düştüğü belirsizlikten kurtulması talebiyle imza veren Antalya milletvekilleri Cavit Arı, Aliye Coşar, Aykut Kaya, Mustafa Erdem ve Sururi Çorabatır ortak bir duruş sergilerken, sürecin devamında Cavit Arı, Aliye Coşar, Aykut Kaya ve Mustafa Erdem Özgür Özel ile birlikte hareket ederek istifa edip Yeni Parti'ye katıldı. Yeni kurulan partinin çatı yapısında görev üstlenen bu dört isim, Yeni Parti'nin Parti Meclisi'ne seçilerek kadrolardaki yerlerini aldı. Kurultay için imza veren ve 2023 genel seçimlerinde CHP listesinin birinci sırasından meclise giren Sururi Çorabatır ise partisinden ayrılmayacağını ve CHP'de kalacağını duyurdu. Yaşanan bu toplu istifaların ve parti meclisi yapılanmasının ardından CHP'nin Antalya'daki milletvekili sayısı 5'ten bire düşerken, parti kentteki sandalye dağılımında AK Parti, Yeni Parti ve MHP'nin gerisinde kaldı.

Kaynak: Haber Merkezi