PALMERAS Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Caner'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve DerTour Group'un üst düzey yöneticileri ile Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'i buluşturan toplantı, Alanya turizm sektöründe olumlu yankı uyandırdı. Alanya turizminin geliştirilmesi, turist çeşitliliğinin artırılması, sezonun 12 aya yayılması ve yeni otel yatırımlarının ele alındığı görüşmede, DerTour bünyesindeki Aldiana, Sentido, Calimera ve Ananea markalarının kentteki varlığının güçlendirilmesi gündeme geldi. Toplantıda ayrıca Aldiana markasının Alanya'ya kazandırılması konusunda mutabakata varıldı. Öte yandan DerTour Group'un 1 Ağustos 2026 itibarıyla DSR Hotel Holding'in tamamını satın alarak yaklaşık 120 otellik portföyünü daha da güçlendirmesi, grubun Alanya ve Alman pazarına yönelik büyüme hedeflerinin önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi.

‘ALANYA'YA DUYULAN GÜVENİN GÖSTERGESİ’

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Alper Gencelli, dünyanın önde gelen tur operatörlerinden DerTour Group'un üst düzey yöneticilerinin Alanya'da temaslarda bulunmasını son derece değerli bulduğunu söyledi. Gencelli, “DerTour Group gibi dünyanın önde gelen tur operatörlerinden birinin üst düzey yöneticilerinin Alanya'da temaslarda bulunması son derece değerli ve olumlu bir gelişmedir. Özellikle grubun CEO'sunun, Türkiye yönetiminin ve bölge operasyonlarını yürüten ekibin Alanya Belediyesi ile bir araya gelmesi, destinasyonumuza duyulan güvenin önemli bir göstergesidir. Son dönemde DerTour Group'un Sentido ve Ananea markalarıyla bölgede büyümesini hızlandırdığını, bunun yanında Aldiana ve Calimera markalarıyla da Antalya bölgesindeki gücünü daha da pekiştirdiğini görüyoruz. Bu büyüme ivmesinin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi bekleniyor. Yerel yönetimlerle tur operatörleri arasında kurulan güçlü diyalog, sektör açısından büyük önem taşıyor. Bu tür temaslar, karşılaşılan sorunların daha hızlı çözülmesini, ortak projelerin geliştirilmesini ve destinasyon yönetiminin daha etkin yürütülmesini sağlar. Aynı zamanda diğer uluslararası tur operatörlerini de yerel yönetimler ve sektör paydaşlarıyla daha yakın iş birliği kurmaya teşvik edecektir. Biz de sektör temsilcileri olarak, tüm tur operatörlerinin yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve turizm paydaşlarıyla düzenli iletişim içinde olmasını son derece önemsiyoruz. Bu iş birlikleri yalnızca bugünü değil, Alanya'nın geleceğini de şekillendirecek adımlardır. Doğru planlama ve ortak hareket edilmesi halinde bu temaslar, Alanya'nın uluslararası turizmde marka değerini güçlendirecek, sürdürülebilir turizm politikalarına katkı sağlayacak ve özellikle Avrupa pazarındaki rekabet gücünü artıracaktır. Bu nedenle gerçekleştirilen görüşmeleri oldukça olumlu ve stratejik bir adım olarak değerlendiriyorum” ifadelerini kullandı.

‘STRATEJİK BİR ADIM’

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) önceki dönem Yönetim Kurulu Üyesi turizmci Şükrü Cimrin ise DerTour Group yöneticilerinin Alanya ziyaretini uluslararası turizm sektörüne verilmiş güçlü bir güven mesajı olarak değerlendirdi. Cimrin, "DerTour Group gibi dünyanın önde gelen turizm gruplarından birinin üst düzey yöneticilerinin Alanya’ya gelerek Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ile bir araya gelmesini son derece değerli ve stratejik bir gelişme olarak görüyorum. Bu tür ziyaretler, yalnızca bir nezaket buluşması değil, uluslararası turizm sektörüne verilen güçlü bir güven mesajıdır. Dünyanın en büyük tur operatörlerinden birinin Alanya’yı uzun vadeli planları içerisinde değerlendirmesi, destinasyonumuzun hâlâ Avrupa pazarında önemli bir potansiyele sahip olduğunun göstergesidir. Özellikle DerTour bünyesindeki Aldiana, Sentido, Calimera ve Ananea gibi uluslararası markaların Alanya’daki varlığının güçlendirilmesinin gündeme gelmesi çok kıymetlidir. Güçlü uluslararası markalar sadece daha fazla turist getirmez; aynı zamanda destinasyonun algısını yükseltir, kalite standartlarını geliştirir, yatırım güvenini artırır ve daha yüksek harcama potansiyeline sahip misafirlerin bölgeyi tercih etmesine katkı sağlar. Bunun uzun vadede hem turizm gelirlerine hem de sezonun daha geniş bir döneme yayılmasına önemli destek vereceğine inanıyorum. Bugün Alman misafirin beklentileri geçmişe göre çok daha farklı. Fiyat elbette önemli bir unsur ancak artık tek belirleyici değil. Alman turist; yüksek hizmet kalitesi, sürdürülebilirlik, hijyen, güvenlik, güçlü gastronomi, otantik deneyimler, çevreye duyarlı uygulamalar, profesyonel hizmet anlayışı ve uluslararası standartlarda tesisler arıyor. Aynı zamanda destinasyonun kolay ulaşılabilir olması, güçlü marka algısına sahip bulunması ve kendisini her anlamda güvende hissetmesi de tercihlerini doğrudan etkiliyor. Alanya’nın bu beklentileri eksiksiz karşılayacak tüm değerlere sahip olduğuna inanıyorum. Bundan sonraki hedefimiz, bu güçlü yönleri çok daha etkili tanıtmak ve uluslararası iş birlikleriyle desteklemek olmalıdır. Elbette tek bir görüşmeyle pazar dengelerinin değişmesini beklemek gerçekçi olmaz. Ancak turizmde büyük dönüşümler tam da bu tür stratejik temaslarla başlar. Eğer bu görüşmeler; ortak pazarlama çalışmaları, yeni marka yatırımları, uçuş kapasitesinin geliştirilmesi ve Almanya başta olmak üzere Avrupa pazarına yönelik güçlü tanıtım projeleriyle desteklenirse, bunun 2027 sezonundan itibaren olumlu sonuçlarını görmemiz mümkündür. Ayrıca bu ziyaretin uluslararası yatırımcılar açısından da önemli bir referans oluşturacağını düşünüyorum. Küresel ölçekte faaliyet gösteren büyük gruplar birbirlerinin yatırım kararlarını ve destinasyonlara olan ilgisini yakından takip eder. DerTour’un Alanya’ya yönelik ilgisi, bölgenin geleceğine duyulan güvenin somut bir göstergesi olarak değerlendirilebilir ve diğer uluslararası markaların da Alanya’yı daha yakından incelemesine katkı sağlayabilir. Son yıllarda artan maliyetler, değişen tüketici beklentileri ve Akdeniz’deki yoğun rekabet düşünüldüğünde, Alanya’nın artık sadece fiyat avantajıyla değil; marka gücü, hizmet kalitesi, sürdürülebilir turizm anlayışı ve güçlü uluslararası iş birlikleriyle öne çıkması gerekiyor. Bu açıdan bakıldığında gerçekleştirilen görüşmeyi, Alanya’nın geleceği adına umut veren ve doğru şekilde devam ettirilmesi hâlinde önemli kazanımlar sağlayabilecek stratejik bir adım olarak değerlendiriyorum. Bu vizyonun somut projelerle desteklenmesi, kamu ve özel sektörün aynı hedef doğrultusunda hareket etmeyi sürdürmesi hâlinde Alanya’nın özellikle Alman pazarında yeniden çok daha güçlü bir konuma ulaşabileceğine inanıyorum. Son olarak, bu önemli buluşmanın gerçekleşmesine katkı sağlayan Palmeras Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı sayın Ramazan Caner’e de teşekkür ediyorum. Sektörün farklı paydaşlarını aynı masa etrafında buluşturan bu tür girişimler, Alanya turizminin ortak akıl ve iş birliği kültürünü güçlendirmesi açısından büyük önem taşıyor" dedi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi