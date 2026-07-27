​4 YILDIR DÜŞÜK FİYATLAR ÇİFTÇİYİ BİTİRDİ

​Yalçın, patates ve soğan fiyatlarındaki yükselişin temel sebebinin son 4 yıldır ürünlerin 5 ila 8 lira gibi çok düşük fiyatlara satılması olduğunu belirtti. Ürünlerin üreticinin elinde kaldığını vurgulayan Yalçın, ihracata getirilen yasaklar ve izin mekanizmalarının enflasyonu düşürme bahanesiyle çiftçiyi ziyan ettiğini ve çiftçinin üretimden vazgeçtiğini ifade etti.

​Üretimin iç piyasanın ihtiyacını karşılayamadığını belirten Yalçın, fiyatlar yükselince ithalat vergilerinin yüzde 50'den yüzde 10'a düşürülerek dışarıdan alımın önünün açıldığını söyledi. Medyada yer alan "stokçuluk" iddialarını eleştiren Yalçın, asıl sorunun tarım politikaları olduğunu dile getirdi.

​ÇİFTÇİ SAYISI AZALIYOR, YAŞ ORTALAMASI YÜKSELİYOR

​Türkiye'de kalan 2,5 milyon çiftçinin nüfusun büyük bölümünü doyuramayacak duruma geldiğini belirten Yalçın, şu değerlendirmeyi yaptı: "Biz tarımı mahvettik, son 4 yılda çiftçi sayısı düştü. Çiftçilerimizin yaş ortalaması 60'lara kadar geldi. Gençler köylerde, kırsalda kalmıyor. 10 yıl sonra şu an üreten çiftçiler 70 yaşına gelecek ve gerçek gıda sorununu o zaman yaşayacağız. Basında yer alan stokçuluk suçlamaları yanlıştır. Üretici, ürününü korumak için mecburen depoya koyacak; buna stokçuluk diyerek algı yaratıyorlar."

​​Tarım politikalarının acilen değişmesi gerektiğinin altını çizen Yılmaz Yalçın; alanın, satanın, tüketicinin ve ekenin memnun olacağı bir sistem kurulması gerektiğini vurgulayarak, çiftçinin desteklenmesi ve ihracatın önünün açılması çağrısında bulundu.