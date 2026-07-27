24-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası'nın ikinci gününde sporcular, 4,5 kilometrelik zorlu parkurda 9 tur üzerinden düzenlenen yol yarışında pedal çevirdi. Yoğun rekabete sahne olan organizasyonda Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi 10-A sınıfı öğrencisi Yağmur Ecrin Çolakoğlu finiş çizgisini ilk sırada geçerek altın madalyanın sahibi oldu. Aynı yarışta 9-A sınıfı öğrencisi Elif Ece Ünlükahraman ise gösterdiği başarılı performansla ikinci sırayı elde ederek gümüş madalya kazandı.

Şampiyonanın genelinde elde edilen sonuçlarla okul sporcuları toplamda 2 birincilik, 1 ikincilik ve 1 üçüncülük kazanarak organizasyonu dört kürsü başarısıyla tamamladı. Bu sonuçlar, hem sporcuların bireysel performanslarını hem de okulun bisiklet branşındaki istikrarlı yükselişini bir kez daha ortaya koydu.

Trabzon'da elde edilen dereceler, genel klasman sıralamasına da olumlu yansıdı. Sezon boyunca sergilediği başarılı performansını sürdüren Yağmur Ecrin Çolakoğlu, Türkiye genel klasmanındaki liderliğini korumayı başarırken, Elif Ece Ünlükahraman da genel klasmanda ikinci sıradaki yerini muhafaza ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi, son yıllarda farklı spor branşlarında yetiştirdiği başarılı sporcularla adından söz ettirmeye devam ederken, bisiklet branşında elde edilen bu sonuçlar da okulun sporcu yetiştirme vizyonunun önemli bir göstergesi oldu.

Trabzon'da kazanılan madalyalar, hem Alanya'da hem de okul camiasında büyük sevinçle karşılanırken, sporcuların önümüzdeki yarışlarda da aynı başarı grafiğini sürdürerek Türkiye şampiyonluğu hedefi doğrultusunda mücadele etmeleri bekleniyor. Okul yönetimi ve antrenörler de başarılı sporcuları tebrik ederek, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yeni başarılara imza atacaklarına olan inançlarını dile getirdi.