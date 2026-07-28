Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi Müftüler Caddesi'nde, bulunan bir eğlence mekanının yanında iki grup arasında çıkan esnaf kavgası çevrede paniğe neden oldu. Olayın, turistlerin ve çocukların bulunduğu sırada yaşanması vatandaşların tepkisini çekti.

Görgü tanıklarının aktardığına göre taraflar arasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü. Çevrede bulunan turistler ve aileler yaşananları şaşkınlıkla izlerken, bazı vatandaşlar olay nedeniyle tedirginlik yaşadı.

Olay sırasında bölgede zabıta ve polis ekiplerinin bulunmadığı iddia edildi. Yaşanan kavganın ardından olayın nasıl sonuçlandığına ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı. Yetkililerin olayla ilgili inceleme başlatması bekleniyor.