Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, Türkiye genelinde birçok şehirde sürücülerin otopark kullanımını kolaylaştıran Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) entegrasyonu hayata geçirildi. Yeni uygulama sayesinde, araç sahipleri otopark çıkışlarında nakit veya kredi kartı ile ödeme yapmak için gişelerde beklemek zorunda kalmayacak.

Sistem, entegrasyon sağlanan özel otoparklar ve çeşitli işletmelerde plaka veya HGS etiketi okuma yöntemiyle çalışıyor. Ücretsiz park süresi sunan alanlarda, bu yasal süreyi aşan sürücülerin bekleme ücretleri de çıkış sırasında doğrudan HGS bakiyesinden otomatik olarak düşülüyor.

HER OTOPARKTA GEÇERLİ DEĞİL

Yeni ödeme yöntemi henüz tüm alışveriş merkezleri veya İSPARK gibi büyük otopark ağlarında tam anlamıyla devreye alınmış değil. Sürücülerin çıkışta mağduriyet yaşamaması adına, giriş yaptıkları otoparkta HGS ile tahsilat altyapısının bulunup bulunmadığını tabelalar üzerinden kontrol etmeleri gerekiyor.

HGS BAKİYESİ YETERSİZ OLURSA NE OLACAK?

Sistemin sorunsuz işlemesi için HGS hesabında otopark ücretini karşılayacak yeterli limitin bulunması kritik önem taşıyor. Bakiye yetersizliği durumunda çıkış işlemi gerçekleştirilemiyor ve sürücülerin işletmenin sunduğu alternatif tahsilat yöntemlerini kullanması zorunlu hale geliyor. Olası zaman kayıplarının önüne geçmek için sürücülerin yola çıkmadan önce mobil bankacılık veya PTT kanalları üzerinden HGS bakiye kontrolünü yapmaları büyük kolaylık sağlıyor.