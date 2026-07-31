Türkiye genelinde hizmet veren internet servis sağlayıcısı TürkNet aboneleri, an itibarıyla geniş çaplı bir bağlantı problemiyle karşı karşıya. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, binlerce kullanıcı ev ve iş yerlerindeki internet hizmetine erişim sağlayamıyor.

Kesintinin sadece sabit internet hatlarıyla sınırlı kalmadığı, kurumun dijital işlemlerinin yapıldığı mobil uygulamasına da giriş yapılamadığı bildirildi. Sorunun çözümü için müşteri hizmetlerine ulaşmaya çalışan aboneler, çağrı merkezi hatlarından da herhangi bir yanıt alamıyor. İnternet erişimi kesilen çok sayıda kullanıcı, sosyal medya platformları üzerinden mağduriyetlerini dile getirmeye devam ediyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Ülke genelini etkileyen bu altyapı sorunu hakkında TürkNet cephesinden henüz resmi bir duyuru yayımlanmadı. Bağlantı probleminin kaynağı ve internet hizmetinin ne zaman normale döneceği belirsizliğini koruyor.

KESİNTİ SIRASINDA NE YAPILMALI?

Bilişim uzmanları, bu tür ülke çapındaki genel sunucu veya altyapı kaynaklı kesintiler yaşandığında kullanıcıların modem arayüz ayarlarını sıfırlamamalarını veya DNS yapılandırmalarını değiştirmemelerini tavsiye ediyor. Merkezi arıza giderilip hizmet tekrar sağlandığında, değiştirilen kişisel donanım ayarları yerel ağda yeni bağlantı sorunlarının ortaya çıkmasına yol açabiliyor.