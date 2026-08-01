Sözcü gazetesinin aktardığı habere göre, Ziraat Bankası müşterileri mobil bankacılık, ATM, POS cihazları ve kart hizmetlerinde geniş çaplı bir erişim sorunu yaşadı. Gece saatlerinde gerçekleştirilen planlı bir altyapı çalışması sırasında meydana gelen teknik aksaklık, hem bireysel kullanıcıların hem de işletmelerin finansal işlemlerini durma noktasına getirdi.

Sistemlere giriş yapmak isteyen vatandaşlar, ekranlarında "Geçici süre için işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" uyarısı ile karşılaştı.

ESNAF VE VATANDAŞ SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşanan bu kesinti sadece bireysel hesapları değil, ticari hayatı da etkiledi. POS cihazlarının ve kartlı ödeme sistemlerinin devre dışı kalması nedeniyle esnaflar müşterilerinden ödeme alamadı. Mağduriyet yaşayan birçok kişi ve işletme sahibi, karşılaştıkları teknik problemi sosyal medya platformları üzerinden paylaşarak duruma dikkat çekti.

BANKADAN KESİNTİYE İLİŞKİN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Gelişmelerin ardından Ziraat Bankası tarafından resmi bir duyuru yayımlandı. Banka yetkilileri, sorunun gece yapılan planlı bakım çalışmaları sırasındaki bir teknik aksaklıktan kaynaklandığını bildirdi. Yapılan açıklamada, aksaklığın tamamen giderildiği ve tüm hizmet kanallarının yeniden sorunsuz bir şekilde çalışmaya başladığı vurgulandı. Banka ayrıca, yaşanan erişim problemi nedeniyle müşterilerinden özür dileyerek anlayışları için teşekkür etti.

BANKACILIKTA PLANLI BAKIM SÜREÇLERİ NASIL İŞLİYOR?

Finans kuruluşları, artan işlem hacimlerini yönetmek ve siber güvenlik standartlarını güncel tutmak amacıyla genellikle gece saatlerinde planlı altyapı bakımları gerçekleştiriyor. Bu güncellemeler sırasında ana sunucularda meydana gelebilecek anlık bir veri senkronizasyonu hatası; mobil uygulama, ATM ve POS cihazları gibi birbiriyle entegre çalışan tüm kanalların eş zamanlı olarak devre dışı kalmasına yol açabiliyor. Uzmanlar, bu tür durumlarda kullanıcıların paniğe kapılmadan bankanın resmi bilgilendirmelerini takip etmesini ve işlemlerini sistemler normale döndükten sonra tekrarlamasını tavsiye ediyor.