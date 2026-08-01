Tokyo merkezli Japon teknoloji şirketi Kioxia, nisan-haziran dönemini kapsayan ikinci çeyrek bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Yapılan resmi açıklamaya göre, bilgisayar ve akıllı telefonlar için bellek çipi üreten şirketin net karı, geçen yılın aynı dönemine oranla 46 katlık rekor bir artış göstererek 842,17 milyar yene ulaştı.

Şirketin finansal verilerindeki bu sert yükselişin temelinde, veri merkezlerinin altyapı ihtiyaçları ve küresel çapta ivme kazanan yapay zeka sektörü yatıyor. Kioxia'nın satış gelirleri beş kattan fazla artışla 1,77 trilyon yene (11,2 milyar dolar) çıkarken, işletme karı ise 28 katlık sıçramayla 1,27 trilyon yen (8 milyar dolar) seviyesine yükseldi.

YAPAY ZEKA ÇİP TALEBİNİ NASIL ETKİLİYOR?

Yapay zeka modellerinin eğitilmesi ve çalıştırılması, devasa veri işleme kapasitelerine ihtiyaç duyuyor. Bu durum, veri merkezlerinde kullanılan yüksek performanslı bellek çiplerine yönelik küresel talebi benzeri görülmemiş seviyelere taşıyor. Sektördeki bu yapısal dönüşüm, donanım üreticilerinin bilançolarına doğrudan yansımaya devam ediyor.

Gelecek dönem beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kioxia Baş Finans Direktörü Yoshihiko Kawamura, çip pazarındaki büyümenin henüz erken aşamada olduğunu bildirdi. Kawamura, teknoloji altyapılarına yönelik talebin önümüzdeki süreçte daha da artacağına inandıklarını aktardı. Öte yandan şirket yönetimi, Nisan 2026 ile Mart 2027 tarihlerini kapsayan mali yıla dair herhangi bir finansal öngörü yayımlamadı.