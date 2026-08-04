Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı turistik Adrasan Mahallesi'nde, akşam saatlerinde bir tur teknesinde yangın meydana geldi. Saat 20.30 sıralarında Kargıcak Koyu'nda başlayan yangın, uzun süredir bölgede demirli bulunan deniz aracını kısa sürede sardı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye acil müdahale ekipleri yönlendirildi.

İTFAİYE NEDEN MÜDAHALE EDEMEDİ?

Olay yerine ulaşan ekiplerin aktardığı bilgilere göre, teknenin karaya oldukça uzak bir noktada demirli olması itfaiyenin karadan müdahalesini imkansız kıldı. İtfaiye ekiplerinin işlem yapamaması üzerine durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerine bildirildi. Kısa sürede koya sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, denizden duruma müdahil oldu.

YANGIN SIRASINDA TEKNEDE KİMSE YOKTU

Sahil Güvenlik birimlerinin yaptığı ilk incelemelerde, alevlere teslim olan deniz aracının Gürcan Çetiner'e ait 'Mustafa Bey' isimli tur teknesi olduğu tespit edildi. Yetkililerin açıklamasına göre, teknenin uzun süredir aktif turizm faaliyetlerinde kullanılmadığı ve yangın esnasında içinde kimsenin bulunmadığı anlaşıldı. Bu durum olası bir can kaybını önlerken, tekne yangın sonucunda tamamen kullanılamaz hale geldi.

ATIL TEKNELERİN GÜVENLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Akdeniz havzasında turizm sezonu dışında koylarda uzun süre bekletilen deniz araçlarının güvenliği, bölge kamuoyu ve yetkililer tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle atıl durumdaki teknelerde çıkabilecek olası yangınların çevreye ve diğer deniz araçlarına sıçramaması için periyodik kontrollerin önemi bu olayla birlikte yeniden gündeme geldi. Deniz aracını küle çeviren yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla başlatılan resmi inceleme sürüyor.