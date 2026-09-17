Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, 75 yıllık geçmişe sahip İspanyol markası Seat'ın faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. Şirket kaynaklarından yansıyan bilgilere göre, Çinli rakiplerin artan pazar payı ve elektrikli araç dönüşümünün getirdiği yüksek maliyetler, bu stratejik kararın temelini oluşturuyor.

1950 yılında kurulan ve 1986'da Volkswagen bünyesine katılan Seat, 2020 yılından bu yana piyasaya yeni bir model sunmamıştı. Bu durağanlık, markanın 2025 yılı itibarıyla Volkswagen'in küresel teslimatları içindeki payının yüzde 3'ün altına düşmesine yol açtı.

YATIRIMLAR CUPRA'YA KAYDIRILIYOR

Otomotiv devinin yöneticileri, Seat markası altında elektrikli araç üretmenin mali açıdan karlı olmadığını bildirdi. Grubun stratejisi doğrultusunda, 2018'de kurulan ve geçtiğimiz yıl satış rakamlarında Seat'ı geride bırakan Cupra markasına öncelik verilecek. Mevcut içten yanmalı Seat modellerinin üretiminin ise zaman içinde kademeli olarak durdurulması planlanıyor.

KÜRESEL PAZARDA DARALMA VE REKABET

Avrupa otomobil pazarındaki genel daralma da kararda etkili oldu. Verilere göre, Avrupa'da 2025 yılı yeni otomobil satışlarının 13,3 milyon adetle 2019 seviyesinin yaklaşık 2 milyon gerisinde kalması bekleniyor. BYD, SAIC

Motor ve Geely gibi Çin menşeli üreticilerin agresif fiyatlandırma politikaları, Volkswagen'in yanı sıra Stellantis, Nissan ve Jaguar Land Rover gibi diğer devleri de yeniden yapılanmaya itiyor. 14 markası bulunan Stellantis'in yatırımlarını sadece dört markayla sınırlandırması sektördeki daralmanın boyutunu gösteriyor.

OTOMOTİVDE DOĞAL SEÇİLİM DÖNEMİ Mİ BAŞLIYOR?

Elektrikli araçlara geçiş sürecindeki devasa Ar-Ge harcamaları, geleneksel üreticileri ayakta kalabilmek için markalarını konsolide etmeye zorluyor. Danışmanlık şirketi AlixPartners'ın yayımladığı rapora göre, bu daralma sadece Avrupalı markalarla sınırlı kalmayacak; Çin pazarında faaliyet gösteren 129 elektrikli araç markasından yalnızca 15'inin 2030 yılına kadar ayakta kalabileceği öngörülüyor.

AutoForecast Solutions Başkan Yardımcısı Sam Fiorani, süreci küresel bir yeniden düzenleme olarak nitelendirerek, uzun vadede sektördeki oyuncu sayısının ciddi oranda azalacağını vurguladı. Seat'ın kapanışı, 2010'ların başında Ford'un Mercury, General Motors'un Saturn ve Pontiac markalarını kapatması ile Saab'ın iflasından bu yana sektördeki en büyük marka vedası olarak kayıtlara geçiyor.