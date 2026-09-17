Rusya'nın başkenti Moskova bölgesinde açıklanan yeni doğan kayıt verileri, Rus ailelerin çocuklarına Türkçe isimler verme eğiliminde olduğunu ortaya koydu. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, Türk televizyon dizilerinin ülkede ulaştığı popülerlik, bebeklere verilen isim tercihlerini doğrudan etkiledi.

RUS BASINI TÜRK DİZİLERİNE İŞARET ETTİ

Rus basınında yer alan değerlendirmelerde, Türk dizilerindeki karakterlerin ve ünlü oyuncuların isimlerinin yeni doğan bebekler için sıkça tercih edildiği bildirildi. Ailelerin isim seçimi, Türk kültürünün ve televizyon yapımlarının Rusya'daki bilinirliğinin bir yansıması olarak kayıtlara geçti.

LİSTEDE NEDEN BELEK İSMİ VAR?

Moskova bölgesinde nadir rastlanan isimler arasına giren "Belek", listede en çok öne çıkan tercihlerden biri oldu. Antalya'nın Serik ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Belek, Rus turistlerin sıkça ziyaret ettiği bir destinasyon olarak biliniyor. Ancak ismin tercih edilmesindeki temel etkenin yalnızca turistik tanınırlık olmadığı belirtildi. Eski Türkçe ve Kırgız Türkçesinde "hediye" ve "armağan" anlamlarına gelen Belek kelimesi, taşıdığı bu kültürel köken nedeniyle Rusya'da yeni doğan bebeklere verilen isimler arasına girdi.