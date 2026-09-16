ABD'nin Colorado eyaletinde doğal besin kaynaklarının azalması, ayıları yiyecek arayışı için yerleşim yerlerine yöneltti. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, eyalet genelinde bu yıl ayılarla ilgili 7 binden fazla ihbar kayıtlara geçerek tarihi bir seviyeye ulaştı.

Daha yıl bitmeden ulaşılan bu rakam, 2019 yılında kaydedilen yaklaşık 5 bin 400'lük önceki yıllık rekoru geride bıraktı. Douglas County bölgesinde ayı hareketliliğinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 155 oranında arttığı bildirildi. Eyalet genelindeki toplam ihbar sayısının ise geçen yıla göre yaklaşık iki katına çıktığı belirtiliyor.

EVLERE VE İTFAİYE İSTASYONUNA GİRDİLER

Olayların en dikkat çekenlerinden biri Granby kasabasında yaşandı. Evinden gelen sesler üzerine uyanan Matt Errico, koridorda iki genç kara ayıyla karşılaştı ve ayılar bir süre sonra açık kapıdan kaçarak uzaklaştı. Colorado Springs'te ise bir ayının itfaiye istasyonuna girdiği ve ağzında bir nesneyle dışarı çıktığı güvenlik kameralarına yansıdı.

AYILAR NEDEN YERLEŞİM YERLERİNE İNİYOR?

Bölgede yaşanan şiddetli kuraklık, düşük kar örtüsü ve yağış eksikliği, ayıların temel besin maddeleri olan meyve ve yemişlerin doğada tükenmesine yol açtı. Kış uykusu öncesinde yoğun kalori alma ihtiyacı hisseden hayvanlar, hayatta kalabilmek için çöplere, restoran depolarına ve evlere yönelmek zorunda kalıyor. Doğal habitatın iklimsel nedenlerle bozulması, yaban hayatı ile insan karşılaşmalarını kaçınılmaz bir hale getiriyor.

ACI BİLANÇO VE GÜVENLİK UYARISI

İnsanların yaşadığı alanlarda yiyecek bulmaya alışan ayıların durumu, güvenlik gerekçesiyle hayvanların itlaf edilmesine neden oluyor. New Mexico'da bu yıl 187, Utah'ta ise 39 ayının öldürüldüğü ve şimdiden yıllık rekorların kırıldığı açıklandı. Yetkililer, bölge sakinlerine kapı ve pencerelerini kilitli tutmaları, çöpleri ve evcil hayvan mamalarını kapalı alanlarda muhafaza etmeleri yönünde çağrıda bulundu.