ABD'nin Las Vegas kentinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla yaya geçitlerinde yapay zeka destekli akıllı aydınlatma sistemi test edilmeye başlandı. Ülke genelinde 70'ten fazla şehirde uygulamaya alınan bu teknoloji, yayaları geçiş süresince özel LED ışıklarla takip ederek olası kazaların önüne geçmeyi hedefliyor.

İlk olarak Las Vegas'taki First Street ve Ogden Avenue kavşağına kurulan "SecurOS Soffit" adlı sistem, standart sokak lambalarından farklı bir çalışma prensibi sunuyor. Yapay zeka entegreli teknoloji, yaya geçidine adım atan kişiyi algılayarak karşıya geçene kadar özel LED spot ışıklarıyla aydınlatma sağlıyor. Sürücülerin gözünü almayacak şekilde tasarlanan sistem, yaya geçidi boşaldığında otomatik olarak normal ışık moduna dönerek ışık kirliliğini engelliyor.

YAPAY ZEKA YAYANIN NİYETİNİ NASIL ANALİZ EDİYOR?

Nevada Üniversitesi Savunmasız Yol Kullanıcıları Projesi Direktörü Erin Breen'in açıklamasına göre, sistem yalnızca fiziksel konumu değil, yayanın niyetini de analiz edebiliyor. Yapay zeka algoritmaları, yayaların duruş pozisyonunu ve göz hareketlerini inceleyerek karşıya geçme eğiliminde olup olmadığını önceden tahmin etme yeteneğine sahip bulunuyor.

PROJENİN MALİYETİ VE YAYGINLAŞMA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Federal Karayolu İdaresi tarafından sağlanan 1,4 milyon dolarlık hibe ile desteklenen proje kapsamında, Las Vegas'taki 16 kritik kavşak bu akıllı teknolojiyle donatılacak. İki yıl sürecek pilot uygulamanın ardından elde edilecek verilere göre sistemin şehrin tamamına yayılması planlanıyor. Las Vegas Belediye Başkanı Shelley Berkeley, projenin beklenen başarıyı gösterememesi halinde geleneksel bas-geç butonlu sistemlere dönülebileceğini, ancak bu yenilikçi adımdan umutlu olduklarını bildirdi.