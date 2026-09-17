Sosyal medyada yayılan ve üzerinde "Made in Türkiye" ibaresi ile savaş suçlusu Ratko Mladic'in fotoğrafı bulunan çoraplar üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık açıklamasına göre, söz konusu ürünlerin Sırbistan'a ihraç edildiğinin tespit edilmesinin ardından İstanbul Bayrampaşa'da faaliyet gösteren üretici firmaya yönelik adli ve idari işlem başlatıldı.

Bakanlık denetmenleri tarafından 16 Eylül 2026 tarihinde firmada piyasa gözetimi kapsamında inceleme yapıldı. Yapılan denetimlerde, kamuoyuna yansıyan Ratko Mladic görselli ürüne fiziki olarak rastlanmadı. Firma yetkilileri, Sırbistan merkezli "Blue Land" isimli şirketle geçmişte çalıştıklarını belirterek, görseldeki kişiyi tanımadıklarını ve kim olduğunu öğrendikten sonra yaklaşık 1,5 yıl önce bu ticari ilişkiyi bitirdiklerini beyan etti.

SUÇU ÖVME KAPSAMINDA BAŞSAVCILIĞA BİLDİRİLDİ

İnceleme sırasında işletmedeki farklı çorap numuneleri alınarak etiket mevzuatı yönünden eksiklikler tespit edildi ve ürünler akredite laboratuvara gönderildi. Üretim bandında bulunmamasına rağmen, geçmişteki üretimler nedeniyle firma ve ilgilileri hakkında "suçu ve suçluyu övme" şüphesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

İHRACATÇILARIN SEMBOL VE GÖRSEL SORUMLULUĞU NEDİR?

Bosna Savaşı sırasında yaşanan katliamların baş sorumlularından biri olarak uluslararası mahkemelerde yargılanan Ratko Mladic'in görselinin kullanılması, ihracat mevzuatında ciddi bir ihlal olarak değerlendiriliyor. Ticaret Bakanlığı, "Made in Türkiye" markasını taşıyan ürünlerdeki her türlü ifade ve görselden ihracatçının doğrudan sorumlu olduğunu vurguladı. Yetkililer, ticari faaliyetlerde "bilmiyordum" veya "tanımıyorum" şeklindeki savunmaların yasal sorumluluğu ortadan kaldırmadığını, uluslararası arenada ülke itibarını zedeleyecek bu tür sembollere karşı denetimlerin süreceğini aktardı.