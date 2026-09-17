DHA'nın aktardığına göre, Antalya'da faaliyet gösteren bir lojistik şirketine ait TIR, 16 Eylül akşamı İtalya'nın Bari kenti yakınlarında silahlı saldırıya uğradı. Türkiye'ye getirilmek üzere yaklaşık 6 milyon avro değerinde kakao taşıyan S.S. yönetimindeki araca, A-14 otoyolunda seyir halindeyken bir otomobilden ateş açıldı.

Otomobille TIR'ın önünü kesen kar maskeli dört şüpheli, iletişim kurulmasını engellemek amacıyla sinyal kesici (jammer) kullandı. Aracın camını kırarak şoför S.S.'yi dışarı çıkaran ve darbeden saldırganlar, daha sonra TIR'ı alarak olay yerinden uzaklaştı. Cüzdanı ve telefonu araçta kalan sürücü, bir süre sonra eşine ulaşarak durumu bildirdi ve Antalya'daki firma yetkilileri harekete geçti.

SALDIRGANLAR DORSEYİ AÇAMADI

Firma yetkililerinin durumu ilgili makamlara bildirmesinin ardından İtalyan polisi operasyon başlattı. Konumu tespit edilen TIR, kısa süre sonra bulundu. Silahlı şüphelilerin aracın dorsesini açmayı başaramadıkları için yükü alamadan kaçtıkları belirlendi. İtalyan makamlarının, olay yerinden kaçan dört kişiyi yakalama çalışmaları ve araç üzerindeki incelemeleri devam ediyor.

AVRUPA OTOYOLLARINDA SİNYAL KESİCİ TEHLİKESİ

Uluslararası taşımacılık yapan lojistik firmaları, Avrupa otoyollarında artan organize kargo hırsızlığı vakalarıyla karşı karşıya kalıyor. Özellikle yüksek maddi değere sahip yükleri hedef alan grupların, araç takip sistemlerini ve acil durum çağrılarını devre dışı bırakmak için jammer teknolojisine başvurmaları, sınır ötesi ticarette güvenlik önlemlerinin ve şoför güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme getiriyor.