UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında Juventus ile NEC Nijmegen karşı karşıya geliyor. Avrupa macerasına taraftarı önünde başlayacak İtalyan devi, Hollanda temsilcisini mağlup ederek organizasyona 3 puanla başlamayı hedefliyor.

NEC Nijmegen ise zorlu Torino deplasmanında sürpriz bir sonuca imza atarak Avrupa Ligi’ne puan veya puanlarla başlangıç yapmak istiyor.

JUVENTUS-NEC NIJMEGEN MAÇI NE ZAMAN?

Juventus ile NEC Nijmegen arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması 17 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak.

Mücadele, İtalya’nın Torino kentinde bulunan Allianz Stadyumu’nda saat 22.00’de başlayacak.

JUVENTUS-NEC NIJMEGEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Juventus-NEC Nijmegen karşılaşması tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

JUVENTUS AVRUPA’YA GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılamayan Juventus, Avrupa kupalarındaki yolculuğuna UEFA Avrupa Ligi’nde devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, lig aşamasındaki ilk karşılaşmasını taraftarı önünde kazanarak yeni sezona avantajlı bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.

NEC Nijmegen ise güçlü rakibi karşısında deplasmandan alacağı puanlarla Avrupa Ligi serüvenine iyi bir başlangıç yapmanın hesaplarını yapıyor.