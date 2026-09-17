Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, gıda güvenliği ve hijyen standartlarını yükseltmeyi hedefleyen Gold Town programı kapsamında yeni bir sertifika takdimi gerçekleştirildi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belirlenen zorlu kriterleri başarıyla karşılayan işletmeye belgesini verdi.

Ümit Uysal'ın açıklamalarına göre, sadece temel hijyen kuralları değil, gıdaların saklanması, pişirilme süreçleri ve işletmenin teknik altyapısı gibi çok yönlü değerlendirmelerden geçen Bitte Chocolate Patisserie, program kapsamında Gıda Güvenliği ve Hijyen Sertifikası almaya hak kazandı. Hazırlanan belge, işletme sahibi Ece Kartal ve çalışma arkadaşlarına teslim edildi.

TURİZMDE GASTRONOMİ VURGUSU

Programın temel amacının ilçe ve il genelinde hizmet kalitesini daha ileri bir seviyeye taşımak olduğunu belirten Uysal, kentin turizm geleceği için özgün adımların atılması gerektiğini aktardı. Kendi ürünlerini üreten, farklı bir gastronomi kültürü oluşturan ve kaliteyi öncelik haline getiren işletmelerin önemine değinen Uysal, güvenli gıda ile nitelikli turizm hedeflerinin birbirini tamamladığını ifade etti.

GOLD TOWN PROGRAMI NEDEN ÖNEMLİ?

Akdeniz bölgesindeki turizm destinasyonlarında ziyaretçi tercihlerini belirleyen ana unsurların başında gıda güvenliği ve uluslararası hijyen standartları geliyor. Yerel yönetimler tarafından yürütülen bu tür detaylı denetim ve sertifikasyon programları, şehrin gastronomi kültürünü güvence altına alırken, yeme-içme sektöründeki hizmet kalitesinin tüketiciler nezdinde somut olarak belgelenmesini sağlıyor.

Sertifika tesliminin ardından süreci değerlendiren Başkan Uysal, işletme sahibi Ece Kartal'ı ve ekibini tebrik etti. Uysal, nitelikli turizm ve yüksek standart hedefleri doğrultusunda Gold Town projesiyle Antalya için çalışmaya devam edeceklerini duyurdu.