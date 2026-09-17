VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in 27 Eylül 2024’te kaybolması ve daha sonra cansız bedenine ulaşılmasının ardından başlatılan soruşturma devam ediyor. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada hazırlanan yeni bilirkişi raporunda telefon kayıtları, baz istasyonu verileri, güvenlik kamerası görüntüleri ve sosyal medya yazışmalarının incelendiği belirtildi.

TELEFONU SAATLERCE VERİ ALIŞVERİŞİ YAPTI

Bilirkişi raporunda, Rojin Kabaiş’in telefonunun 27 Eylül 2024 günü saat 19.04’ten 28 Eylül sabahı saat 09.03’e kadar internet üzerinden veri indirip yüklemeyi sürdürdüğü tespitine yer verildi.

Telefonun bu süre boyunca Bardakçı baz istasyonu kapsama alanından bağlantı kurduğu kaydedildi.

Raporda ayrıca Kabaiş’in oda arkadaşı R.B.’nin telefonunun da aynı gün Bardakçı köyü bölgesinde sinyal verdiği belirtildi. R.B.’nin daha önceki ifadesinde odasından ayrılmadığını söylediği aktarıldı.

KAMERADAKİ “AĞIR KÜTLE” İNCELENDİ

Dosyadaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri, Rojin Kabaiş’in cansız bedeninin bulunduğu bölgeye yakın bir eve ait güvenlik kamerası görüntüleri oldu.

Rapora göre Kabaiş’in kaybolduğu gece iki kişi, bir araçtan “ağır ve tanımlanamayan bir kütleyi” birlikte indirerek eve taşıdı. Ertesi sabah ise aynı cismin evden sürüklenerek çıkarıldığı ve beyaz renkli hafif ticari bir araca yüklendiği belirtildi.

Ancak bilirkişi raporunda görüntülerdeki kişilerin yüzlerinin seçilemediği, taşınan cismin niteliğinin belirlenemediği ve araç plakalarının tespit edilemediği açıkça ifade edildi.

“ÖZEL GÜVENLİK” YAZILI MONT DETAYI

Raporda 28 Eylül sabahına ait başka bir güvenlik kamerası görüntüsüne de yer verildi. Buna göre sırtında “Özel Güvenlik” yazılı siyah mont bulunan bir kişinin saat 10.03 sıralarında bölgeye geldiği belirtildi.

Söz konusu kişinin, Rojin Kabaiş’in telefonunun bulunduğu noktaya bakan çalılıkların önünde bir süre beklediği, ardından çalılıkların arasına girdiği ve kısa süre sonra bölgeden ayrıldığı kaydedildi.

AİLEDEN 30 YENİ İNCELEME TALEBİ

Kabaiş ailesinin avukatlarının da eylül ayının başında Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na yeni talepler sunduğu belirtildi. Ailenin avukatının dosyaya ilişkin yaklaşık 30 başlıkta inceleme talebinde bulunduğu aktarıldı.

Avukat Karabulut, 10 Temmuz’dan itibaren yaptıkları yaklaşık 30 başvurunun 2-3’ü dışında tamamının kabul edildiğini söyledi.

Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturma, bilirkişi raporundaki yeni tespitler ve dosyadaki diğer deliller üzerinden sürdürülüyor.