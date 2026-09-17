İstanbul Havalimanı'nın kapasitesini artıracak 4'üncü ana pisti, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle hizmete giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun CNN Türk'e yaptığı açıklamalara göre, bu gelişmeyle birlikte havalimanında aynı anda 4 uçak iniş ve kalkış yapabilecek. Türkiye, ABD dışında bu operasyonel kapasiteye ulaşan ender ülkelerden biri konumuna yükselecek.

HEDEF 9 PİST VE 200 MİLYON YOLCU

Mevcut durumda kuzey-güney yönünde 3 ana pistle hizmet veren tesise, doğu-batı ekseninde yeni bir pist ekleniyor. Bakan Uraloğlu, projenin nihai aşamasında 6 ana ve 3 yedek olmak üzere toplam 9 piste ulaşılacağını bildirdi. Açılışından bu yana toplamda 450 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren havalimanının geçen yılı 84,5 milyon yolcuyla kapattığını hatırlatan Uraloğlu, bu yılki hedefin 87 milyon, nihai kapasite hedefinin ise 200 milyon yolcu olduğunu aktardı. 2002 yılında Türkiye genelindeki 26 havalimanının toplam 34 milyon yolcu ağırladığı göz önüne alındığında, tek bir tesisin ulaştığı hacim dikkat çekiyor.

YENİ PİST UÇUŞ SÜRELERİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

Hizmete girecek olan doğu-batı yönlü 4'üncü pist, özellikle Anadolu, Orta Asya ve Arap Yarımadası'na yapılacak uçuşlarda operasyonel verimliliği artıracak. Uçakların kalkışın ardından doğu rotasına yönelmek için havada fazladan manevra yapmasına gerek kalmayacak. Bu doğrudan yönelim, hem taksi sürelerini kısaltacak hem de ciddi oranda yakıt ve zaman tasarrufu sağlayacak. Havalimanında halihazırda yüzde 80'in üzerinde olan zamanında kalkış oranının, yeni pistin devreye girmesiyle daha da iyileşmesi öngörülüyor.

TRABZON HAVALİMANI'NDA KAPASİTE ARTIRIMI

Bakan Uraloğlu'nun paylaştığı bilgilere göre, havacılık yatırımları kapsamında Trabzon Havalimanı'nda da genişletme çalışmaları planlanıyor. Geçen yıl 3,5 milyon yolcuya hizmet veren ve mevcut kapasitesi 3 milyon olan terminal binası, yapılacak yeni yatırımlarla 10 milyon yolcu kapasitesine çıkarılacak. Ayrıca, halihazırda 2 bin 640 metre olan pist uzunluğunun 3 bin metreye uzatılması ve tesise yeni pistler eklenmesi hedefleniyor.