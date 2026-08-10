Konya Selçuklu’da elektrik kesintisi: Mahalle ve saatler açıklandı

Konya Selçuklu’da 11 Ağustos Salı günü şebeke bakım çalışmaları nedeniyle Beyhekim, Yazır, Buhara ve Parsana mahallelerinde elektrik kesintileri uygulanacak.

Konya’nın Selçuklu ilçesinde 11 Ağustos 2026 Salı günü farklı saat aralıklarında planlı elektrik kesintileri yapılacak. Kesintiler şebeke bakımı ve bakım çalışmaları kapsamında uygulanacak.

Programda özellikle Beyhekim, Yazır, Buhara ve Parsana mahallelerindeki çok sayıda sokak ve cadde yer alıyor. Bazı bölgelerde kesinti bir saat sürerken bazı noktalarda çalışma süresi 5 saate kadar çıkacak.

BEYHEKİM’DE İLK KESİNTİ SAAT 09.00’DA

Beyhekim Mahallesi’nde ilk çalışma 09.00 ile 10.00 arasında yapılacak. Bu saatlerde elektrik verilemeyecek sokaklar şöyle:

Afacanlar Sokak, Büyükçayır Sokak, Darülirfan Sokak, Doğuhan Sokak, Sanat Sokak, Şirinev Sokak ve Üstünel Sokak.

SAAT 10.00’DA YENİ ÇALIŞMA BAŞLAYACAK

Beyhekim ve Yazır mahallelerini kapsayan ikinci kesinti 10.00 ile 12.00 arasında uygulanacak.

Beyhekim Mahallesi’nde Afacanlar, Büyükçayır, Darülhilafet, Darülirfan, Darülkurra, Doğuhan, Ferace, Kabataşlı, Sanat ve Şahinler sokaklarında elektrik kesilecek.

Yazır Mahallesi’nde ise Yeniyapı Sokak kesintiden etkilenecek.

BUHARA VE PARSANA’DA KESİNTİ 5 SAAT SÜRECEK

Günün daha uzun süreli çalışmalarından biri 10.00 ile 15.00 arasında gerçekleştirilecek. Bakım çalışması nedeniyle Buhara ve Parsana mahallelerindeki bazı cadde ve sokaklarda enerji verilemeyecek.

Buhara Mahallesi’nde kesintiden etkilenecek noktalar:

Abdülhamit Caddesi, Gazıpınar Sokak, Hat Caddesi, İpekli Sokak, Kerem Sokak, Meşrutiyet Sokak, Sultan Abdülhamid Han Caddesi, Suzan Sokak, Şehit Abdullah Arslan Sokak, Şehit Beyazıt Çeken Sokak, Uçaralp Sokak, Yatkın Sokak, Yazma Sokak ve Yumuşak Sokak.

Parsana Mahallesi’nde ise Akyalı Sokak, İrtem Sokak, Kerem Sokak, Sultan Abdülhamid Han Caddesi, Şehit Abdullah Arslan Sokak, Şehit Hacı Osman Ayyıldız Sokak ve Şekerpare Sokak çalışma kapsamında bulunuyor.

BEYHEKİM VE YAZIR’DA ÖĞLEDEN SONRA DA KESİNTİ VAR

Saat 13.00 ile 15.00 arasında Beyhekim ve Yazır mahallelerinde bir başka şebeke bakım çalışması gerçekleştirilecek.

Beyhekim Mahallesi’nde Büyükçayır, Darulhikmet, Gülaçar ve Sanat sokaklarında elektrik kesilecek.

Yazır Mahallesi’nde Çopur, Gülaçar, Sanat ve Sonay sokakları aynı çalışma nedeniyle kesintiden etkilenecek.

KESİNTİ ÖNCESİ ELEKTRİKLİ CİHAZLARA DİKKAT

Planlı çalışmanın yapılacağı bölgelerde yaşayanların özellikle bilgisayar, modem ve benzeri elektrikli cihazlar için önlem alması gerekiyor. Buzdolabı ve derin dondurucu kullanan işletmeler açısından da uzun süreli kesinti saatleri önem taşıyor.

Çalışmaların planlanandan erken tamamlanması durumunda bölgelere belirtilen bitiş saatinden önce yeniden elektrik verilebiliyor.

Kaynak: Elektrik dağıtım şirketinin planlı kesinti programı / 10 Ağustos 2026 tarihli yerel basın duyuruları