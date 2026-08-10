Müge Anlı programıyla tanınan Nazmiye Tutaner evlendi

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Nevrigül Alan'ın ölümünün ele alındığı yayınlarla tanınan Nazmiye Tutaner'in evlendiği öne sürüldü. Evlilik haberi, kayınvalidesine ait olduğu belirtilen sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 2023 yılında ele alınan Nevrigül Alan dosyası, uzun süre Türkiye'nin gündeminde kaldı. Programdaki yayınlara katılan Alan'ın kız kardeşi Nazmiye Tutaner de açıklamaları ve tavırlarıyla sosyal medyada çok konuşulan isimlerden biri oldu.

NEVRİGÜL ALAN DOSYASIYLA TANINMIŞTI

Nevrigül Alan, 2 Eylül 2023'te Bursa'nın Gemlik ilçesinde kayboldu. İki çocuk annesi 22 yaşındaki Alan'ın cansız bedeni, 18 Ekim 2023'te zeytinlik alanda ağaca asılı halde bulundu.

Olayın ardından Alan'ın ölümü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce ele alındı. Nazmiye Tutaner de bu süreçte canlı yayınlara katılarak kamuoyunun tanıdığı isimlerden biri haline geldi.

Tutaner, yürütülen soruşturma kapsamında 31 Ekim 2023'te gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

YILLAR SONRA EVLİLİK HABERİYLE GÜNDEMDE

Programdaki yayınların ardından bir süre gözlerden uzak kalan Nazmiye Tutaner, bu kez özel hayatına ilişkin bir gelişmeyle gündeme geldi.

Sosyal medyada yayılan görüntülere göre Tutaner evlendi. Evliliğin, Tutaner'in kendi hesabından yaptığı bir açıklamayla değil, kayınvalidesine ait olduğu belirtilen hesaptaki paylaşımla ortaya çıktığı ileri sürüldü.

PAYLAŞIM SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Düğüne ait olduğu belirtilen görüntülerin paylaşılmasının ardından Nazmiye Tutaner'in adı yeniden sosyal medyada konuşulmaya başladı. Görüntüler, Tutaner'i Müge Anlı ile Tatlı Sert programından hatırlayan kullanıcıların da ilgisini çekti.

Ancak evliliğin tarihi, eşinin kimliği ve düğünün nerede yapıldığına ilişkin doğrulanmış ayrıntılar henüz kamuoyuna yansımadı.

Kaynak: Müge Anlı ile Tatlı Sert / Habertürk / sosyal medyaya yansıyan paylaşımlar