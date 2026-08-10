Karatay’da 350 konutluk yeni proje: Başvurular 16 Ağustos’ta sona erecek

Karatay Belediyesi’nin Selim Sultan Mahallesi’nde hayata geçireceği 350 konut ve 10 dükkânlık Selim Sultan Konakları için ön başvurular başladı. Son gün 16 Ağustos 2026.

Karatay Belediyesi, ilçedeki kooperatif modeliyle konut üretimine Selim Sultan Konakları projesini ekledi. Selim Sultan Mahallesi’nde yapılacak proje için üyelik ve ön başvuru süreci 10 Ağustos itibarıyla başladı.

Çancı Caddesi, Selim Sultan Caddesi ve İskender Caddesi arasında kalan 31 bin 603 metrekarelik alana kurulacak projede toplam 30 blok bulunacak. Planlamaya göre 350 dairenin yanı sıra günlük ihtiyaçlara yönelik 10 dükkân yapılacak.

3 FARKLI DAİRE SEÇENEĞİ SUNULACAK

Selim Sultan Konakları’nda daireler üç farklı büyüklükte planlandı. Projede 136 metrekare 3+1, 109 metrekare 2+1 ve 88 metrekare 2+1 konut seçenekleri yer alacak.

Açıklanan ödeme tutarları da daire büyüklüğüne göre değişiyor.

136 metrekare 3+1 daire için 10 bin TL başvuru ücreti, 1 milyon TL peşinat ve 60 bin TL aidat belirlendi.

109 metrekare 2+1 daire için başvuru ücreti 8 bin TL, peşinat 865 bin TL, aidat ise 52 bin TL olacak.

88 metrekare 2+1 dairelerde ise 6 bin TL başvuru ücreti, 725 bin TL peşinat ve 43 bin TL aidat uygulanacak.

BAŞVURULAR 16 AĞUSTOS’TA BİTECEK

Selim Sultan Konakları Konut Yapı Kooperatifi için ön başvurular 10-16 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Başvuru yapmak isteyenler işlemlerini Yanıbaşımda Karatay mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek.

Böylece başvuru yapmak isteyen vatandaşların önünde bir haftalık süre bulunuyor. Başvuru şartları ve üyelik sürecindeki ayrıntıların ise belediye ve kooperatif tarafından açıklanan resmi bilgiler üzerinden kontrol edilmesi gerekiyor.

KILCA: KONUTUN TEK BAŞINA YETERLİ OLMADIĞINI GÖRDÜK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediyenin yaklaşık 30 yıllık konut üretim tecrübesine sahip olduğunu belirterek projenin yalnızca konutlardan oluşmayacağını söyledi.

Kılca, “Bu tecrübenin bize gösterdiği en önemli husus, konutun tek başına yeterli olmadığıdır. İnsanların güven içerisinde yaşayabileceği, ailelerin sosyal hayatını sürdürebileceği yaşam alanlarını birlikte düşünmek gerekiyor” dedi.

Selim Sultan Mahallesi’nde 31 bin 603 metrekarelik alanda yeni bir yerleşim oluşturacaklarını ifade eden Kılca, projede 350 konut ile 10 dükkânın bulunacağını kaydetti.

ULAŞIM VE YEŞİL ALANLAR DA PLANLAMADA

Başkan Kılca, yeni yerleşim bölgelerinin ulaşım, sosyal donatı, yeşil alan ve çevre düzenlemeleriyle birlikte ele alınması gerektiğini söyledi.

Amacımız yalnızca konut üretmek değil” diyen Kılca, Selim Sultan Konakları’nın Karatay’ın gelişimine katkı sağlayacak şekilde planlandığını ifade etti.

Selim Sultan Konakları başvuruları ne zaman bitiyor?

Projeye üyelik ve ön başvurular 16 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.

Başvuru nereden yapılacak?

Ön başvurular Yanıbaşımda Karatay mobil uygulaması üzerinden alınacak.

Projede kaç konut var?

Selim Sultan Konakları 30 bloktan oluşacak. Projede 350 daire ve 10 dükkân yer alacak.

DAİRELER İÇİN AÇIKLANAN TUTARLAR

• 136 m² 3+1: 10 bin TL başvuru, 1 milyon TL peşinat, 60 bin TL aidat • 109 m² 2+1: 8 bin TL başvuru, 865 bin TL peşinat, 52 bin TL aidat • 88 m² 2+1: 6 bin TL başvuru, 725 bin TL peşinat, 43 bin TL aidat

Kaynak: Karatay Belediyesi tarafından paylaşılan proje bilgileri ve Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın açıklaması.