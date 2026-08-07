Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninde konuşan Trump, doğumla vatandaşlık hakkı bulunmayan kişi kategorilerini genişleten kararnameyi imzaladığını açıkladı. Bunun yanı sıra, kamuoyunda "doğum turizmi" olarak bilinen ve çocuğuna ABD vatandaşlığı kazandırmak amacıyla geçici vizeyle ülkeye giriş yapan yabancıları hedef alan ikinci bir kararnameyi de yürürlüğe koydu.

Son yıllarda Türkiye'den de çok sayıda ailenin, çocuklarının doğumunu ABD'de gerçekleştirerek Amerikan vatandaşlığı elde etmesini sağlamak amacıyla bu ülkeye gittiği biliniyor. Bu kapsamda faaliyet gösteren danışmanlık şirketleri, özellikle büyük şehirlerde ailelere doğum organizasyonu, konaklama ve resmi işlemler konusunda hizmet veriyordu. Trump yönetiminin aldığı yeni kararların, bu amaçla ABD'ye gitmeyi planlayan Türk vatandaşlarını da doğrudan etkileyebileceği değerlendiriliyor.

İmza töreninde konuşan Trump, doğumla vatandaşlık uygulamasının amacından uzaklaştığını savunarak, "Bu uygulama kölelerin çocukları için getirilmişti. Bugün ise insanlar bunun üzerinden ticaret yapıyor. Olması gereken bu değildi" ifadelerini kullandı.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin doğumla vatandaşlık hakkına ilişkin son kararlarını da eleştiren Trump, mevcut sistemin adil olmadığını öne sürerek yeni düzenlemelerin bu nedenle hayata geçirildiğini söyledi. "Bu çok adaletsiz bir uygulama. Bu nedenle gerekli düzenlemeleri yapıyoruz" diyen Trump, doğum turizmi yoluyla vatandaşlık kazanılmasının önüne geçmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kararnamelerin yürürlüğe giriş süreci ve olası hukuki itirazların nasıl sonuçlanacağı ise önümüzdeki dönemde netlik kazanacak. Özellikle doğum amacıyla ABD'ye gitmeyi planlayan yabancı aileler açısından yeni düzenlemelerin önemli değişiklikler getirmesi bekleniyor.