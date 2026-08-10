Antalya Körfez'in aktardığı habere göre, Antalya'da kebap yemek isteyen vatandaşlar için Google Haritalar verileri baz alınarak şehrin en popüler mekanları ve güncel fiyat listeleri listelendi. Şehir genelinde kebap fiyatlarının işletmenin konumu ve hizmet kalitesine göre 280 TL'den başlayıp 2 bin 850 TL'ye kadar ulaştığı görülüyor.

LARA VE KONYAALTI BÖLGESİNDE FİYATLAR NE DURUMDA?

Lara'da 11 bin 499 değerlendirmeyle 4,4 puan alan Sıralı Kebap'ta fiyatlar 980 TL ile 2 bin 650 TL arasında değişiyor. Konyaaltı Liman Mahallesi'ndeki Mirbey Kebapçısı'nda Adana ve Urfa dahil kebap çeşitleri 600 TL'den başlarken, Çanakçı Kebap'ta kişi başı harcamanın 400 ile 1.000 TL bandında olduğu belirtiliyor. Uncalı'da yer alan Urfa Sofrası'nda standart kebaplar 730 TL'den sunulurken, iki kişilik sofra spesiyali 1.850 TL, Adana ve Urfa kebap fiyatı ise 2 bin 850 TL'den satışa sunuluyor. Aynı bölgedeki Halis Erzurum Cağ Kebap'ta ise cağ kebabın adedi 340 TL'den satılıyor.

MERKEZ İLÇELERDEKİ DİĞER ALTERNATİFLER

Gençlik Mahallesi'nde 4,6 puana sahip Paşa Bey Kebap'ta çeşitler 650 TL'den başlarken, karışık ızgara 1.100 TL ve Paşa Kebap 1.700 TL olarak fiyatlandırılıyor. Çağlayan'daki Adanadayım Kebap'ta dana dürüm 280 TL, Adana kebap ise 525 TL'den müşteriye sunuluyor. Yine Çağlayan'da bulunan Koç Cağ Kebap'ta şişin tanesi 300 TL olarak belirlenmiş. Toroslar'daki 01 Adana Kebapçısı'nda standart ürünler 480 TL, tek kişilik özel spesiyal ise 970 TL'den başlayan fiyatlarla servis ediliyor. Yeşilbahçe'deki Kebapçı Şeyhmus'ta ise başlangıç fiyatı 800 TL olarak göze çarpıyor.

DİJİTAL YORUMLAR TERCİHLERİ NASIL ETKİLİYOR?

Tüketicilerin yeme içme tercihlerinde dijital harita uygulamalarındaki kullanıcı yorumları belirleyici bir rol üstleniyor. Kaleiçi'nde 4,7 puanla dikkat çeken Grand Friends Fish & Steak Restaurant ve Elmalı'da 4,2 puana sahip Topçu Kebap gibi yüksek puanlı işletmelerin dijital ortamda detaylı menü paylaşmaması, müşterilerin fiyat şeffaflığı beklentisini tam olarak karşılayamıyor. Artan maliyetler karşısında vatandaşlar, restoran seçimi yaparken puanlar kadar güncel fiyat bilgisine de önceden ulaşmayı talep ediyor.