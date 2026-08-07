Kaza, başkent Dakka'nın yaklaşık 240 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Sylhet bölgesinde yerel saatle 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle karşı yönlerden gelen iki yolcu otobüsü şiddetli şekilde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük hasar oluşurken, olay yerinde adeta can pazarı yaşandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, otobüslerde sıkışan yolcuları kurtarmak için yoğun çaba harcarken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 25 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtilirken, ölü sayısının yükselmesinden endişe edildiği ifade edildi.

Emniyet güçleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı inceleme başlatırken, olay yerinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Yetkililer, sürücü hatası, aşırı hız veya teknik arıza ihtimalleri üzerinde durulduğunu açıkladı.

Bangladeş'te yetersiz yol altyapısı, yoğun trafik, eski araçlar ve trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle ölümcül trafik kazaları sık yaşanıyor. Son yaşanan facia da ülkedeki yol güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.