ALANYA’DA yaşayan 81 yaşındaki Yüksek Mimar Erol Türktaş, oğlu ile yıllardır yaşadığını belirttiği sorunları ve eşi Huriye Türktaş’ın vefatının ardından yaşananları anlattı. 1971 yılında mimarlık eğitimini tamamladığını ve o dönemde Alanya’da dört mimardan biri olduğunu belirten Türktaş, 1971 yılında nişanlandığı eşiyle 1972 yılında evlendiğini söyledi.

“BİR DEDİĞİNİ İKİ ETMEDİM”

Oğlunun çocukluğundan itibaren ihtiyaçlarını karşıladığını ifade eden Türktaş, “Ne elimi kaldırdım ne de kötü bir söz söyledim. Bir dediğini iki yapmadım. Ortaokula gittiği dönemde benim Land Rover cipim vardı. Onun için hazırlamıştım. Sonra benim haberim olmadan o arabayı götürüp satmış. Ardından Renault Fluence aldım, o olmadı Opel Astra aldım” dedi. Oğluna eğitim hayatı boyunca da destek olduğunu belirten Türktaş, özel okulda okuttuğunu, askerlik bedelini ve askerlik masraflarını da kendisinin karşıladığını söyledi.

“ÜÇ DÜKKÂN VE BİR YAYLA EVİ VERDİM”

Türktaş, oğluna önemli miktarda taşınmaz devrettiklerini belirterek, “Kendi malımdan 3 dükkân ve 1 yayla evi verdim. Yayla evinin bulunduğu yer 1 dönüm. Bugün 20 milyon liradan aşağı kimse satmaz. Annesi de 7 daire ve 2 dükkân verdi” diye konuştu. Verilen taşınmazlar arasında 25 metrelik yol üzerinde bulunan yaklaşık 60 metrekarelik büyük bir dükkân ile Yaşam Hastanesi yanında bulunan yaklaşık 70 metrekarelik köşe dükkânın da olduğunu söyleyen Türktaş, bu taşınmazların oğullarına bakım şartıyla verildiğini öne sürdü.

“NE BİR BARDAK SU VERDİ NE DE HALİMİZ HATIRIMIZI SORDU”

Oğlunun kendilerine bakmadığını iddia eden Türktaş, eşi Huriye Türktaş’ın 17 yıl boyunca kendisi tarafından bakıldığını belirterek, “Ne bana bir bardak su verdi ne de tatlı bir güler yüzünü gördüm. Annesine 17 sene ben baktım. 17 sene boyunca ne bir bardak su verdi ne bir sefer ilacını verdi. ‘Nasılsın anne?’ diye sormadı. Her gün karım Huriye’yi ağlattı. ‘Benim suçum ne? Suçum sana malımı vermek mi?’ derdi” ifadelerini kullandı. Türktaş, eşinin yaklaşık 9 ay önce hayatını kaybettiğini söyledi.

“ANNESİNİN CENAZESİNDE HELALLİK ALINMASINA İZİN VERMEDİ” İDDİASI

Eşinin vefatının ardından oğluyla ilgili yeni bir sorun yaşadıklarını öne süren Türktaş, cenaze öncesinde helallik alınması konusunda da engelleme yapıldığını iddia etti. Türktaş, “Cenazede gelmeden önce helallik alınır. Evinde akrabaları, komşuları var, orada helallik alınır. Helallik almaya göndertmedi. Camiye 3-4 adam gönderdim. ‘Helallik aldırtmayacağım. Hatta kırkını, elli ikisini bile yaptırtmayacağım’ dedi. Onları da yaptırtmadı, helallik de aldırtmadı” şeklinde konuştu.

“MEZARINI YAPTIRMAYIN, SÖKER ATARIM” DEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Türktaş, eşinin ölümünden birkaç gün sonra oğlunun, annesinin mezarının yaptırılmasına karşı çıktığını iddia ederek, “Karım öldü. Ölünce birkaç gün sonra, ‘Boşuna mezarını yaptırmayın, söker atarım’ dedi. Yaklaşık 9 ay sonra damadının aracılığıyla bir mezar ustası bulduklarını anlatan Türktaş, eşinin mezarını 50 bin lira ödeyerek yaptırdığını belirtti. Mezarın başına üzerinde yazı bulunan büyük bir taş da monte ettirdiğini söyleyen Türktaş, bir süre sonra mezar taşının yerinde olmadığını fark ettiğini ifade etti.

“TEK NİYETİNİN MEZARININ BİLİNMEMESİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Türktaş, “Bir ara yayladan indik. Baktım mezardaki taşı sökmüş, atmış. Kayıp. Benim düşündüğüm, bu taşı sökmesinin tek niyeti annesinin mezarının bilinmemesi. Gelecek nesiller bilmesin bu kadının mezarını” dedi. Yaşananlara tepki gösteren Türktaş, “Bu kadar mal da verdik. Mezarı bilinmesin diye mezarının baş taşını sökmüş, atmış, götürmüş. Ne istedin mezardan? Bir şey yapacaksan, bir musibetin varsa gel bana yap. Mezardan ne istiyorsun?” diye konuştu.

TAŞINMAZLARIN İADESİ İÇİN DAVA AÇILDI

Türktaş, oğluna verdikleri taşınmazların, kendilerine bakılmadığı gerekçesiyle iadesi için dava açtıklarını da söyledi. Davanın devam ettiğini belirten Türktaş, davayı kazanma ihtimallerini yüzde 50 olarak değerlendirdi. Yaşananlarla ilgili polise ve savcılığa da başvurduklarını belirten Türktaş, “Ben şikâyetçi oldum. Damadım da şahit oldu. Polise gittik, savcılığa şikâyette bulunduk. Daha savcılıktan bize bir şey gelmedi. Bunu çağıracaklar, ifadesini alacaklar” dedi.

“ANNESİ 150-200 MİLYON LİRALIK GAYRIMENKUL VERDİ”

Oğluna eşi ile birlikte yıllar boyunca büyük maddi destek sağladıklarını ifade eden Türktaş, “Öz annesi 12 parça yer verdi, 150-200 milyon liralık gayrimenkulün tapusunu verdi. Bu duyulmuş, görülmüş bir şey değil” ifadelerini kullandı. Türktaş ayrıca, eşinin hayattayken oğluyla ilgili olarak polise verdiği ifadelerin bulunduğunu belirtti. Eşinin oğlunu görmek istemediğini ve evine gelmesini istemediğini söylediğini aktaran Türktaş, bu ifadelerin resmi kayıtlarda bulunduğunu ifade etti. Türktaş, eşinin sağlık sorunları yaşadığı dönemde de oğluyla arasında tartışmalar yaşandığını belirterek, “Eşim Huriye'nin beyninin görme bölgesine pıhtı attı. Yüzde 50 görürdü. Bir insanı sesinden tanırdı, gözüyle tanıyamazdı. Eşime kötü sözler söyledi. Hakaret ederdi” dedi. Türktaş, yaşananların hem kendisini hem de hayatını kaybeden eşini derinden yaraladığını belirterek, oğluyla yaşanan hukuki sürecin devam ettiğini söyledi. (Şerife ÇOBAN)

Muhabir: Şerife ÇOBAN