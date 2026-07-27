Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Ramazan Düzen, Akdeniz Üniversitesi tarafından Antalya'da kurulması planlanan Tarım Teknokenti projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Düzen'in açıklamasına göre, yeni bir alan inşa etmek yerine yıllardır atıl durumda bekleyen 1121 dönümlük Expo 2016 alanının bu proje için tahsis edilmesi kamu kaynaklarının verimli kullanımı açısından büyük önem taşıyor.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın bölgede yaklaşık 1100 dönümlük bir Tarım Teknokenti kurulacağı yönündeki açıklamasını olumlu bulduklarını belirten Düzen, seçilen yöntemi ise eleştirdi. Düzen, hemen yanı başında altyapısı hazır bir tesis dururken sıfırdan yeni bir alan oluşturmanın kamu kaynaklarının israfı anlamına geleceğini aktardı.

5 MİLYAR TL'LİK YATIRIM MALİYETİ DİKKAT ÇEKİYOR

Yeni bir teknokentin imar, kamulaştırma ve inşaat süreçlerinin en az 3 ila 5 yıl süreceği öne sürüldü. Düzen'in paylaştığı verilere göre, 1100 dönümlük yeni alanın hafriyat ve altyapı çalışmaları için 1,5-2 milyar TL, laboratuvar ve idari binalar için ise 3-3,5 milyar TL harcanması öngörülüyor. Toplamda en az 5 milyar TL'yi bulacak bu maliyetin, mevcut tesislerin dönüştürülmesiyle yüzde 10 seviyesine düşürülebileceği ifade edildi.

EXPO 2016 ALANI NEDEN TERCİH EDİLMELİ?

Geçmişte devasa bütçelerle inşa edilen ancak organizasyon sonrasında atıl kalan Expo 2016 alanında halihazırda Tarım ve Biyoçeşitlilik Müzesi, 5 bin kişilik kongre merkezi, amfi tiyatrolar ve bilim merkezleri bulunuyor. Bu yapıların "Expo Tarım Teknokenti ve Tarım Üniversitesi" kimliğiyle yeniden yapılandırılması, hem mevcut yatırımın kurtarılmasını hem de tarımsal Ar-Ge süreçlerinin hızla başlamasını sağlayacak bir altyapı sunuyor.

Düzen, tasarruf edilecek yaklaşık 5 milyar liralık kaynağın üniversitelerdeki bilimsel projelere ve üretim maliyetleri artan çiftçilere aktarılması çağrısında bulundu. Antalya merkezli bu teknoloji ve tarım vizyonu tartışması, örtüaltı tarım ile tropikal meyve üretiminde ciddi bir paya sahip olan Alanya'daki sektörel paydaşlar tarafından da muhtemel etkileri yönüyle yakından takip ediliyor.