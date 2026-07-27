Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, dünya genelinde konaklama sektörünün önde gelen markalarından Accor Grubu, Türkiye pazarındaki yatırımlarına hız veriyor. Grup bünyesinde faaliyet gösteren Mercure Hotels, 2030 yılına kadar Türkiye genelinde 6 yeni oteli daha hizmete sunacağını açıkladı.

Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada, Türkiye'nin öncelikli büyüme pazarları arasında yer aldığı vurgulandı. Küresel çapta 65'i aşkın ülkede binden fazla tesisi bulunan marka, bu hamleyle yerel pazardaki varlığını daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor.

HEDEF 15 OTELE ULAŞMAK

Mevcut durumda Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde 9 otel ile misafirlerine hizmet veren Mercure Hotels, planlanan yeni yatırımların tamamlanmasıyla birlikte tesis sayısını 15'e çıkaracak. Şirketin büyüme stratejisi, uluslararası standartlardaki konaklama hizmetinin ülke içinde daha geniş bir alana yayılmasını sağlayacak.

TÜRKİYE PAZARI NEDEN ÖNEMLİ?

Uluslararası zincir otellerin Türkiye'deki kapasite artırım kararları, ülkenin küresel turizm endüstrisindeki rekabetçi konumunu yansıtıyor. Özellikle doğrudan yabancı yatırım niteliği taşıyan bu tür projeler, konaklama sektöründe yeni istihdam alanları yaratırken, uluslararası markaların Türkiye'nin uzun vadeli turizm potansiyeline duyduğu güvenin de somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.