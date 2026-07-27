Antalya Körfez Gazetesi'nden Ertuğrul Gün'ün aktardığına göre, sigorta sektöründe artan dijitalleşme ve internet üzerinden poliçe satışları, tüketici mağduriyetlerini de beraberinde getiriyor. Süleyman Can Sigorta Kurucusu Süleyman Can, özellikle sosyal medya ve güvenilirliği kanıtlanmamış internet siteleri üzerinden sunulan tekliflere karşı vatandaşları uyardı.

Piyasa şartlarının çok altında fiyatlandırılan poliçelerin eksik teminat riski taşıdığı belirtiliyor. Araç sayısındaki artışla birlikte cazip hale gelen çevrimiçi satışlarda, kaza sonrası muhatap bulamama sorunu en sık karşılaşılan şikayetler arasında yer alıyor.

UCUZ POLİÇE HASAR ANINDA RİSK YARATIYOR

Sigortanın gerçek işlevinin satın alma aşamasında değil, hasar meydana geldiğinde anlaşıldığını vurgulayan Can, tüketicilerin yalnızca fiyat odaklı hareket etmemesi gerektiğini ifade etti. Yanlış bilgilendirme veya eksik düzenlenen poliçeler nedeniyle, ihtiyaç anında gerekli finansal desteğin sağlanamadığı ve bu durumun ciddi maddi kayıplara yol açtığı bildirildi.

Yetkili acentelerin sadece satış noktası olmadığını, aynı zamanda hasar sürecinde danışmanlık hizmeti sunduğunu belirten Can, "İhtiyacım olduğunda yanımda kim olacak?" sorusunun poliçe tercihinde temel kriter olması gerektiğinin altını çizdi.

YETKİLİ ACENTE SORGULAMASI NEDEN ÖNEMLİ?

Uzmanlar, dijital platformlardan alınan tekliflerin ardından işlemi gerçekleştiren kişi veya kurumun resmi yetkisinin teyit edilmesini öneriyor. Sigorta şirketlerinin resmi web siteleri veya ilgili meslek odalarının kayıtları üzerinden acente yetki kontrolü yapmak, sahte poliçe tuzağına düşmemek için pratik bir çözüm olarak değerlendiriliyor. Doğru teminat kapsamının belirlenmesi ve kriz anında doğrudan iletişim kurulabilen bir uzmanın bulunması, sürecin sorunsuz atlatılmasını sağlıyor.