Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Elmalı ilçesi Bozhüyük Mahallesi'nde yaşanan sel felaketinin ardından bölgedeki seralarda hasar tespit ve destek çalışmalarını tamamladı.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkililerinin bölgedeki incelemeleri sonucunda, 30 dönümden fazla tarım alanının zarar gördüğü belirlendi. Ziraat Mühendisi Mustafa Maden'in açıklamasına göre, afetten doğrudan etkilenen 12 üreticinin acil ihtiyaçları tespit edilerek yardım süreci hızla başlatıldı.

ZARAR GÖREN 12 ÜRETİCİYE NELER VERİLDİ?

Tespit çalışmalarının ardından mağduriyet yaşayan çiftçilere yapışkan tuzak, bordo bulamacı, süt yemi, yonca ve saman gibi temel tarım ve hayvancılık girdileri teslim edildi. Büyükşehir yetkilileri, üreticilerin zararlarını yerinde görerek en kısa sürede müdahale ettiklerini bildirdi.

SEL SONRASI HASTALIK RİSKİNE KARŞI ÖNLEM

Aşırı yağış ve su baskınlarının ardından kapalı örtü altı üretim alanlarında nem oranının yükselmesi, mantar kökenli bitki hastalıklarının hızla yayılmasına zemin hazırlıyor. Üreticilere dağıtılan bordo bulamacı ve yapışkan tuzak gibi koruyucu materyaller, sel sonrası oluşabilecek ikincil tarımsal kayıpların önüne geçilmesinde kritik bir rol üstleniyor.