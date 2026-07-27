Türkiye genelinde ikinci el otomobil pazarı, yılın ilk yarısında 3,45 milyon adetlik satış rakamına ulaşarak ekonomik dalgalanmalara karşı direncini korudu. VavaCars tarafından derlenen verilere göre, haziran ayında yılın en yüksek satış seviyesi görülürken, pazarın genelinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yalnızca yüzde 0,7'lik daralma yaşandı. Aynı dönemde sıfır otomobil pazarındaki düşüş ise yüzde 10,2 olarak kaydedildi.

SIFIR ARAÇ YERİNE İKİNCİ ELE YÖNELİM

Sıfır araç pazarındaki belirgin daralma, tüketicilerin ikinci el araçlara yönelmesine neden oldu. Veriler, her bir sıfır araç satışına karşılık gerçekleşen ikinci el araç satışının 6,92'den 7,66'ya yükseldiğini ortaya koydu. Yılın ilk yarısında jeopolitik gelişmeler, altın fiyatlarındaki dalgalanmalar ve akaryakıt maliyetlerindeki artış, otomotiv sektöründeki talep dengesini doğrudan etkiledi.

ARAÇ FİYATLARI ENFLASYONUN GERİSİNDE Mİ KALDI?

VavaAI Fiyat Endeksi sonuçlarına göre, 2026'nın ilk yarısında ikinci el araç fiyatları sadece yüzde 5 oranında arttı. Aynı süreçte enflasyon yüzde 17,7, dolar yüzde 8,7 ve avro yüzde 5,6 oranında yükseliş gösterdi. Bu istatistiksel tablo, otomobilin geçmiş yıllardaki enflasyona karşı koruma sağlayan yatırım aracı kimliğinden uzaklaştığını ve fiyat artışlarının reel bazda enflasyonun oldukça gerisinde kaldığını gösteriyor.

PAZARI B VE C SEGMENTLERİ SIRTLADI

Tüketici tercihleri incelendiğinde, B ve C segmentlerindeki güçlü görünümün devam ettiği belirlendi. Bu iki segmentin toplam pazar payı yüzde 80'den yüzde 81,4'e çıktı. Marka sıralamasında ise yaklaşık 577 bin adetlik satışla Renault liderliğini korurken, onu Fiat ve Volkswagen takip etti. Dönemin öne çıkan bir diğer verisi ise elektrikli ve hibrit araçların toplam sıfır araç satışlarındaki payının yüzde 43,5'ten yüzde 49,4'e ulaşması oldu.

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, sektör verilerini değerlendirdiği açıklamasında, ikinci el pazarının makroekonomik zorluklara rağmen hacmini koruduğunu aktardı. Gözelekli, sıfır araç pazarındaki daralmanın markaları yılın ikinci yarısında yeni kampanyalara itebileceğini ve bu durumun otomotiv sektöründeki genel hareketliliği artırabileceğini öngördüklerini bildirdi.