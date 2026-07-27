Küresel bankacılık devlerinden Industrial and Commercial Bank of China'nın (ICBC) Türkiye iştiraki ICBC

Turkey Bank A.Ş., şube ağında stratejik bir küçülmeye gidiyor. Banka, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı resmi açıklamayla, Türkiye genelindeki 5 şubesinin faaliyetlerine tamamen son verdiğini ve 3 şubesini ise mevcut diğer şubeler bünyesinde birleştirdiğini duyurdu.

KAP üzerinden yayımlanan bilgilendirmeye göre, söz konusu adım operasyonel verimliliği maksimize etme ve stratejik planlama hedefleri doğrultusunda hayata geçirildi. Gerçekleştirilen bu yeniden yapılanma süreciyle birlikte banka kaynaklarının daha verimli kullanılması, şube ağının etkin yönetimi ve operasyonel süreçlerin sadeleştirilmesi amaçlanıyor.

KÜRESEL ÇAPTA 48 ÜLKEDE FAALİYET

Çin'de 1984 yılında kurulan ve dünyanın en büyük bankacılık grupları arasında yer alan ICBC, altı kıtada toplam 48 ülke ve bölgede aktif olarak hizmet veriyor. Kurumun hisseleri 2006 yılından bu yana Hong Kong ve Şanghay borsalarında eş zamanlı olarak işlem görmeye devam ediyor.

FİZİKSEL ŞUBELER NEDEN AZALIYOR?

Bankacılık sektöründe operasyonel süreçlerin sadeleştirilmesi, genellikle dijital bankacılık kanallarının daha fazla ön plana çıkmasıyla paralellik gösteriyor. Geniş ATM altyapısı ve dijital hizmetleriyle bireysel ve kurumsal müşterilerine ulaşan kurumların, fiziksel şube maliyetlerini optimize ederek dijital yatırımlara ağırlık vermesi sektördeki genel stratejik dönüşümün ve kaynak verimliliğinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.