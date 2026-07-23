Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite adayları için tercih süreci başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan tercih kılavuzu, vakıf üniversitelerindeki güncel eğitim ücretlerini ortaya koydu. Açıklanan rakamlar, yıllık eğitim maliyetlerinin milyonlarca liraya ulaştığını gösteriyor.

BirGün'ün aktardığı habere göre, vakıf üniversitelerinin 2026-2027 akademik yılı ücretlerinde bir önceki döneme kıyasla yüzde 25 ile yüzde 160 arasında değişen oranlarda artış yaşandı. Özellikle tıp, diş hekimliği ve hukuk fakülteleri gibi bölümlerin yıllık maliyetleri 3 milyon TL sınırını aşmış durumda.

HANGİ ÜNİVERSİTE NE KADAR ZAM YAPTI?

Fiyat artışlarında en yüksek oran Nişantaşı Üniversitesi'nde kaydedildi. Kurum, tıp fakültesi yıllık ücretini yüzde 159,7 oranında artırarak 1 milyon 439 bin TL seviyesinden 3 milyon 740 bin TL'ye yükseltti. Beykent Üniversitesi ise İç Mimarlık bölümü için yüzde 101,8 artış uyguladı ve 2025 yılında 1 milyon 7 bin 407 TL olan ücreti yeni dönem için 2 milyon 33 bin TL olarak belirledi.

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde İşletme bölümünün fiyatı yüzde 91,1 artışla 1,3 milyon TL'ye, Eczacılık bölümü ise yüzde 87,5 zamlanarak 1,5 milyon TL'ye ulaştı. Sabancı, Koç ve Acıbadem gibi vakıf üniversitelerinde ise lisans ve tıp eğitimlerinin yıllık bedelleri 2 milyon TL ile 3,3 milyon TL bandında yer alıyor.

YURT DIŞI EĞİTİM MALİYETLERİ İLE FARK KAPANDI MI?

Türkiye'deki vakıf üniversitelerinin talep ettiği ücretlerin, dünyanın en prestijli eğitim kurumları arasında gösterilen Oxford ve Cambridge ile benzer seviyelere gelmesi dikkat çekiyor. Eğitim uzmanları, tercih yapacak adayların ve ailelerin bütçe planlaması yaparken uluslararası alternatiflerin maliyetlerini de artık daha yakından incelediğini belirtiyor.

Oxford Üniversitesi'nde yıllık öğrenim bedelleri 37 bin 380 sterlin ile 62 bin 820 sterlin (yaklaşık 2,3 ile 3,9 milyon TL) arasında değişiyor. Cambridge Üniversitesi'nde ise eğitim ücretleri 29 bin sterlinden (yaklaşık 1,8 milyon TL) başlarken, tıp eğitiminin yıllık maliyeti 70 bin 554 sterlin (yaklaşık 4,4 milyon TL) olarak listeleniyor.