Antalya Körfez gazetesinde yer alan habere göre, Kepez ilçesindeki DokumaPark İkinci Etap Projesi'ne yönelik AVM ve ticaret alanı tartışmalarına ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, kamuoyunda merak uyandıran projeye dair henüz kesinleşmiş bir karar bulunmadığını bildirdi. Kocagöz, sürecin meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla şekilleneceğini vurguladı.

Projenin 'ben yaptım oldu' anlayışından uzak, ortak akılla yürütüleceğinin altı çizildi. Bu kapsamda her siyasi partiden teknik temsilcilerin, meslek odalarının, iş dünyasının ve Kent Konseyi'nin yer aldığı geniş katılımlı bir komisyon oluşturuldu. Ayrıca vatandaşların beklentilerini ölçmek amacıyla yüz yüze anket çalışmalarının da yapıldığı aktarıldı.

İNŞAAT ALANI YÜZDE 40 İLE SINIRLANDIRILACAK

Toplam 238 dönümlük alanın belediyenin tek başına yatırım yapamayacağı kadar büyük olduğuna dikkat çeken Kocagöz, kamu yararını koruyacak şeffaf bir ihale modeli üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Mevcut imar hakları ve bodrum katları hesaplandığında bölgede yaklaşık 600 bin metrekarelik bir ticaret inşaat alanı potansiyeli bulunuyor. Ancak Kepez'in altyapısının bu yoğunluğu kaldıramayacağı gerekçesiyle ihale şartnamesine yüzde 40 sınırı getirilecek. Böylece yapılaşmanın 200 ila 240 bin metrekare bandında tutulması planlanıyor.

DOKUMAPARK İÇİN HANGİ FİKİRLER MASADA?

Dokuma Fabrikası alanındaki Bilim Merkezi gibi mevcut yatırımların korunacağı süreçte, yeni fikirler de istişare ediliyor. Henüz kesinleşmemekle birlikte masada yer alan öneriler arasında; 60-70 bin kişinin aynı anda kullanabileceği 20 bin metrekarelik bir kent meydanı bulunuyor. Kepez'in turizm gelirlerini artırmak amacıyla bir outlet alışveriş merkezi, turizmi destekleyecek 5 yıldızlı bir otel ve sanayi esnafına yönelik kendi enerjisini üreten modern bir Oto Center projeleri de değerlendirilen fikirler arasında yer alıyor.