Alanya'da tarımsal üretim yapan çiftçilerin uzun süredir yaşadığı tarla içi yapılar ve koordinat uyumsuzluğu kaynaklı abonelik krizi sona erdi. Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Ankara'da yürütülen temaslar sonucunda ilgili bakanlıkların devreye girdiğini ve sorunun çözüldüğünü bildirdi.

Alınan yeni kararla birlikte, geçmiş dönemde askıda kalan veya reddedilen tüm tarımsal abonelik başvurularının önü açıldı. Üreticilerin elektrik ve su aboneliklerinde karşılaştığı bürokratik engellerin ortadan kalkmasıyla, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin daha kesintisiz sürdürülmesi hedefleniyor.

BAŞVURULAR YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Bakanlıkların verdiği yeni talimatlar doğrultusunda, koordinat uyuşmazlığı gerekçesiyle olumsuz sonuçlanan dosyalar hızla onay sürecine alınacak. Göktepe'nin aktardığına göre, bu düzenleme sayesinde çiftçilerin üzerindeki ciddi bir mali ve idari yük kalkmış oldu. Üreticilerin uzun zamandır talep ettiği bu bürokratik kolaylık, bölge tarımı açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÇİFTÇİLER ŞİMDİ NE YAPMALI?

Tarla sınırları ile kadastro kayıtları arasındaki kaymalar veya tarımsal amaçlı küçük yapıların ruhsatlandırma süreçleri, abonelik reddinin temel nedenleri arasında yer alıyordu. Yeni düzenlemeden faydalanmak isteyen ve daha önce başvurusu askıda kalan üreticilerin, güncel evraklarıyla birlikte ilgili su ve elektrik dağıtım şirketlerine yeniden müracaat etmesi bekleniyor. Sürecin hızlanmasının, Alanya genelindeki tarımsal verimliliğe olumlu yansıması muhtemel görünüyor.