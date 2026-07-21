Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin stratejik hedefleri doğrultusunda eğitim alacak başarılı üniversite öğrencileri için TENMAK

Lisans Bursu Programı'nı başlattı. Bakanlığın açıklamasına göre, enerji, nükleer teknoloji ve madencilik gibi alanları tercih eden 300 öğrenciye eğitim süreleri boyunca aylık 13 bin 750 TL finansal destek sağlanacak.

2025 veya 2026

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre ilk 100 binlik dilimde yer alan adaylar bu imkandan yararlanabilecek. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) tarafından belirlenen 27 farklı lisans programından birine kayıt yaptıran gençler, maddi yardımın yanı sıra akademik danışmanlık hizmeti de alacak.

BAKAN BAYRAKTAR'DAN STRATEJİK YATIRIM VURGUSU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede gençlere yönelik yatırımların önemine dikkat çekti. Bayraktar, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme teknolojileri gibi Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek alanlarda uzmanlaşacak gençlerin eğitim hayatları boyunca destekleneceğini aktardı.

TENMAK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE ŞARTLARI NELER?

Adaylar, 1-15

Eylül 2026 tarihleri arasında TENMAK

Destek Sistemi üzerinden çevrim içi olarak müracaat edebilecek. Başvuru aşamasında öğrencilerin lisans kayıt belgelerini ve YKS başarı sıralamalarını gösteren sonuç belgelerini elektronik ortama eksiksiz şekilde yüklemeleri gerekiyor.

Değerlendirme süreci, öğrencilerin yerleştikleri bölümlerdeki YKS sıralamalarına ve her bölüm için ayrılan özel kontenjanlara göre şekillenecek. Programa dahil olan 27 lisans bölümünün tam listesi ve bölüm bazlı kontenjan dağılımları, önümüzdeki günlerde kurumun yayımlayacağı resmi başvuru kılavuzuyla kamuoyuna duyurulacak.