ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda, üniversitelerin kontenjanları, programlara ilişkin özel koşullar, yerleştirme esasları ve tercih sürecine ilişkin ayrıntılar yer alıyor. Kılavuz, adaylara ön bilgi vermek amacıyla erişime açılırken, tercih döneminde güncellenmiş nihai kılavuzun yeniden yayımlanacağı ve adayların tercihlerini yapmadan önce bu sürümü dikkatle incelemeleri gerektiği belirtildi.

2026-YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih heyecanı yaşayan milyonlarca aday, 29 Temmuz'dan itibaren ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Tercih süreci 10 Ağustos'ta sona erecek.

Uzmanlar, adayların tercih listelerini hazırlarken yalnızca puan ve başarı sıralamasını değil; üniversitelerin akademik kadrosu, eğitim olanakları, burs imkanları, staj fırsatları, kampüs yaşamı ve mezuniyet sonrası kariyer olanaklarını da göz önünde bulundurmalarını öneriyor. Tercih sürecinde ayrıca YÖK Atlas verilerinden de yararlanılması tavsiye ediliyor.