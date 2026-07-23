Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026-YKS

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu detayları netleşti. Kılavuza göre, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 2026-2027 akademik yılında toplam 2 bin 806 yeni öğrenciye kapılarını açacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya ve ÖSYM verilerine göre, ayrılan toplam kontenjanın 2 bin 662'si genel yerleştirme için kullanılacak. Lise eğitimini başarıyla tamamlayan gençler için ayrılan 85 kişilik okul birincisi kontenjanının yanı sıra, 34 yaş üstü kadın adaylar için de 59 kişilik özel bir kontenjan belirlendi.

ALKÜ'DE İKİ YENİ PROGRAM AÇILIYOR

Halihazırda 10 fakülte ve 5 meslek yüksekokulu ile eğitim faaliyetlerini sürdüren ALKÜ, yeni eğitim döneminde akademik kapasitesini genişletiyor. Kurum, 2026-2027

Akademik Yılı itibarıyla iki yeni programı daha aktif hale getirerek öğrenci kabulüne başlayacak.

34 YAŞ ÜSTÜ KADIN KONTENJANI NASIL UYGULANACAK?

ÖSYM'nin uygulamaya koyduğu 34 yaş üstü kadın kontenjanı, daha önce hiç üniversite eğitimi almamış kadınların yükseköğretime katılımını teşvik etmeyi amaçlıyor. ALKÜ'ye ayrılan 59 kişilik bu özel kontenjan, genel kontenjanlardan bağımsız olarak değerlendiriliyor ve adayların kendi aralarındaki puan üstünlüğüne göre yerleştirilmelerine olanak tanıyor.

REKTÖR TÜRKDOĞAN'DAN ADAYLARA DAVET

Tercih maratonuna hazırlanan üniversite adaylarına seslenen ALKÜ

Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, zorlu sınav sürecini geride bırakan gençleri ve ailelerini tebrik etti. Rektör Türkdoğan, öğrencileri bilimin ışığında kaliteli bir eğitim almak üzere Alanya'ya ve ALKÜ ailesine davet ettiğini bildirdi.