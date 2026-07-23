Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) heyetinin Ankara temasları, ilçe ekonomisi için kritik bir gelişmeyle sonuçlandı. MATSO tarafından yapılan açıklamaya göre, Manavgat Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) altyapı yapım ihalesi ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Projenin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kredi programına dahil edilmesiyle birlikte bölgedeki sanayileşme adımlarının hızlanması bekleniyor.

YATIRIM SÜRECİ HIZ KAZANIYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ile yapılan görüşmenin ardından sürece dair detayları paylaşan MATSO ve Manavgat OSB Başkanı Seydi Tahsin Güngör, ihale tarihinin netleşmesini stratejik bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Altyapı çalışmalarının başlamasıyla birlikte ilçede yeni yatırımların önünün açılacağı belirtildi. Güngör, tesislerin tam kapasiteyle faaliyete geçmesinin ardından üretim hacminde ciddi bir artış yaşanacağını ve yerel istihdama doğrudan katkı sağlanacağını aktardı.

BÖLGE EKONOMİSİ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Turizm ağırlıklı bir ekonomik yapıya sahip olan Manavgat ve çevresi için organize sanayi bölgesinin faaliyete geçmesi, gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi anlamına geliyor. Sanayi yatırımlarının artması, bölgede sadece yaz aylarında değil, yıl boyunca kesintisiz istihdam olanakları yaratarak ekonomik dalgalanmalara karşı güçlü bir alternatif oluşturacak. Bu durumun, geniş çapta bölgenin üretim altyapısına da olumlu yansımaları olması yerel kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR

Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere şükranlarını sunan Güngör, sürecin başından bu yana verilen desteklerin Manavgat iş dünyası için taşıdığı değere dikkat çekti. Ziyaret heyetinde yer alan AK Parti Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal ve MATSO

Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı Abdurrahman Hatipoğlu'nun da katıldığı görüşmelerin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a teşekkür edildi.