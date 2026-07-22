Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca aday için tercih heyecanı başladı. Üniversite adayları geleceklerini şekillendirecek tercihlerini yapmaya hazırlanırken, Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer de öğrencilere yönelik bir kutlama ve başarı mesajı yayımladı.

Sınav maratonunu geride bırakan tüm öğrencileri tebrik eden Rektör Sağer, tercih döneminin en az sınav kadar önemli olduğuna dikkat çekerek, gençlerin ilgi alanları, yetenekleri ve kariyer hedefleri doğrultusunda bilinçli tercihler yapmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Geleceğe yeni bir adım atan tüm gençlerimizi kutluyorum"

Prof. Dr. Turan Sağer mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yoğun bir sınav sürecinin ardından açıklanan YKS sonuçlarıyla birlikte geleceğe yeni bir adım atmanızı yürekten kutluyor; tercih döneminde ilgi ve yeteneklerinize uygun bölümleri seçerek hedeflerinize ulaşmanızı temenni ediyorum."

Sağer, üniversite tercihlerinin yalnızca bir eğitim kurumu seçmek anlamına gelmediğini, aynı zamanda öğrencilerin mesleki ve kişisel geleceklerini şekillendirecek önemli bir karar olduğunu ifade etti.

Alanya Üniversitesi tercih döneminde adayların yanında

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih danışmanlığı çalışmalarına hız veren Alanya Üniversitesi'nin, bu süreçte aday öğrencilere destek vermeye hazır olduğunu belirten Sağer, üniversitenin güçlü akademik kadrosu, uluslararası standartlardaki eğitim anlayışı ve modern kampüs olanaklarıyla öne çıktığını söyledi.

Rektör Sağer, Alanya Üniversitesi'nin sadece akademik başarıyı değil, öğrencilerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimini de önemseyen bir eğitim modeli benimsediğini ifade ederek, tercih sürecindeki tüm adayları üniversiteyi yakından tanımaya davet etti.

"Başarılarınızın devamını diliyorum"

Açıklamasının sonunda üniversite adaylarına başarı dileklerini ileten Prof. Dr. Turan Sağer, tercih dönemini bilinçli ve doğru değerlendiren öğrencilerin gelecekte hedeflerine daha sağlam adımlarla ulaşacağını belirtti.

Alanya Üniversitesi'nin tercih döneminde düzenleyeceği tanıtım ve danışmanlık faaliyetleriyle adayların sorularını yanıtlayacağı, bölüm seçimleri konusunda rehberlik sunacağı bildirildi. Üniversite yönetimi, tüm adaylara tercih sürecinde başarılar dileyerek yeni eğitim hayatlarında başarılarla dolu bir gelecek temennisinde bulundu.