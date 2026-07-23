Antalya'da kent kimliğinin önemli bir parçası olan nostalji tramvayının seferden çekilmesi tartışmaları beraberinde getirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin güvenlik ve teknik yetersizlik gerekçesiyle aldığı karara, TMMOB

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Antalya Şubesi'nden uyarı geldi. EMO Şube Başkanı Şaban Tat, insan hayatını önceleyen kararı desteklediklerini ancak krizin öngörülememesinin ciddi bir yönetim eksiği olduğunu bildirdi.

24 AYLIK SÜREÇ NEDEN ÖNCEDEN PLANLANMADI?

Belediyenin açıklamalarına göre, tramvayın elektronik ve elektrik sistemlerindeki arızalar ile yedek parça teminindeki zorluklar can güvenliği riski oluşturuyor. Araçların modernizasyonunun yaklaşık 24 ay süreceği belirtiliyor. Bu duruma dikkat çeken Şaban Tat, teknik altyapının yaşlandığının ve bakım süreçlerinin zorlaştığının uzun süredir bilindiğini aktardı. Tat, 'Araçların modernizasyonu 24 ay sürüyorsa, bu süreç neden iki yıl önce başlatılmadı?' sorusunu yönelterek, kamu yönetiminin arıza sonrasında değil, öncesinde çözüm üretmesi gerektiğini vurguladı.

TARİHİ SİMGELERİN MODERNİZASYON SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Dünyadaki ve Türkiye'deki benzer uygulamalara bakıldığında, tarihi ulaşım araçlarının modernizasyonu özel bir mühendislik planlaması gerektiriyor. İstanbul'daki nostalji tramvayı gibi örneklerde, araçların dış kabuğu ve tarihi dokusu korunurken, alt yürüyen aksam, fren sistemleri ve elektronik kontrol üniteleri güncel güvenlik standartlarına göre baştan aşağı yenileniyor. Bu sayede kültürel miras, çağdaş güvenlik donanımlarıyla kent hafızasındaki yerini koruyarak halka hizmet etmeye devam edebiliyor.

Geçtiğimiz dönemlerde yaşanan altyapı kaynaklı kazalardan ders çıkarılması gerektiğini belirten EMO Antalya Şube Başkanı Tat, kentin tüm kritik teknik altyapıları için risk analizi ve önleyici bakım stratejilerinin zorunlu olduğunu aktardı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulunan Tat, varlık yönetimi ve yenileme programları hakkında kamuoyunun daha şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.